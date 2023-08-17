ВВС Украины не получат F-16 в 2023 году

Советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат заявил, что Украина, вероятно, не получит американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. Он также отметил, что на скорейшие поставки этих истребителей были «большие надежды».

«Безусловно, к сожалению, уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 на протяжении осени и этой зимой, На этот самолет были большие надежды, что он действительно мог стать частью противовоздушной обороны и помочь защититься от ракетных и дроновых атак России»,— сказал господин Игнат в эфире телемарафона.

По словам Юрия Игната, обучение украинских летчиков управлению этими истребителями начнется в ближайшее время, поскольку этот «вопрос сдвинулся с места». Разрешение на их обучение не так давно дали власти США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил ранее, что истребители F-16 могут появиться на Украине до конца первого квартала 2024 года.

Как объяснял министр обороны Украины Алексей Резников, украинской армии нужны самолеты, которые могли бы стать элементом противовоздушной обороны и при этом наносить удары по наземным целям. Наиболее приоритетный вариант, соответствующий этим критериям, — американский истребитель F-16.

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