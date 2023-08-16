CNN: Блинкен поговорил по телефону с осужденным в РФ за шпионаж Полом Уиланом

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с Полом Уиланом, который осужден в России по статье о шпионаже. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников телеканала, Энтони Блинкен заявил, что США делают «все возможное, чтобы вернуть его домой как можно скорее». По словам источника, это второй раз, когда Энтони Блинкен разговаривал по телефону с Полом Уиланом, который находится в России уже более четырех лет.

Пола Уилана задержали в Москве сотрудники ФСБ в декабре 2018 года. Как сообщали в ФСБ, при задержании у американца нашли флешку с секретными данными. В 2020 году Пола Уилана его приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он вины не признал.

В июле CNN со ссылкой на источники сообщил, что США опасаются ухудшения диалога с Россией по обмену заключенными из-за того, что американский морской пехотинец Тревор Рид, вернувшийся в США в 2022 году в результате обмена, поехал воевать на Украину. При этом Энтони Блинкен говорил, что участие Тревора Рида в боях не должно влиять на диалог об освобождении Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича (арестован в РФ по статье о шпионаже).

Анастасия Ларина