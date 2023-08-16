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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа заявила о массовых случаях дестабилизации цен акций в августе

Московская биржа сообщила о массовых случаях дестабилизации цен на рынке ценных бумаг в августе. Из-за резких колебаний акций за две недели августа Мосбиржа провела 122 дискретных аукциона против 57 за весь июль и 38 в июне.

«В первой половине августа зафиксированы массовые дестабилизации по ценным бумагам, они анализируются с целью выработки дополнительных мер»,— сказано в сообщении Мосбиржи, его приводит Forbes.

В пресс-службе Мосбиржи добавили, что механизм дискретных аукционов в большинстве случаев помогает стабилизировать стоимость ценных бумаг. Также переход к дискретному аукциону позволяет инвесторам провести более взвешенный анализ динамики цен и изучить новостной фон по акциям, показывающим настандартные изменения.

На этой неделе Мосбиржа вводила дискретный аукцион из-за резкого роста — на 40% — акций «Черкизово». Они начали расти после сообщения о планах выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года.

В рамках дискретных аукционов приостанавливаются торги акциями, стоимость которых отклоняется минимум на 20% от закрытия прошлого торгового дня в течение 10 минут. Ранее механизм действовал только для ликвидных акций из индекса Мосбиржи, с июня 2023 года его распространили на все ценные бумаги на бирже.

О мерах со скачками цен на акции — в материале «Ъ» «Третий эшелон придержат на взлете».

Олеся Павленко

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