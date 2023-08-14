Акции «Черкизово» выросли на 40% на фоне информации о дивидендах

Акции «Черкизово» на Мосбирже выросли на 40%, до 4950 руб. за штуку, после сообщения о планах выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 года.

Из-за роста стоимости акций Мосбиржа проводит дискретный аукцион для «Черкизово» в период с 15:25 до 15:55 в «Режиме торгов Т+». К началу аукциона стоимости акций достигала 4550 руб. за штуку (+28,6% к закрытию торгов 11 августа).

В остальных безадресных режимах торгов во время дискретного аукциона торги проходят по установленному регламенту.

Накануне пресс-служба «Черкизово» сообщила, что совет директоров собирается на заседании 15 августа принять рекомендации о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года. Согласно дивидендной политике, на выплаты направляется не менее 50% чистой прибыли по результатам года и первого полугодия. В 2022 году компания не выплачивала дивиденды. По итогам первого полугодия 2021 года размер дивидендов составил 85,27 руб. на акцию. По итогам года — 148,05 руб. на акцию.

Олеся Павленко