Летний отдых и вечный покой

Сама по себе детская смертность в РФ невелика, но из-за чрезмерно длинных школьных каникул в летние месяцы в РФ растет число смертей среди детей и подростков, подсчитали в РАНХиГС. По их оценке, в летние месяцы показатель смертности для детей в возрасте 5–9 лет в среднем увеличивается на 21%, а для подростков (10–14 лет) — на 32%. Снижение смертности могло бы дать перераспределение образовательных программ в школах, может подействовать и упрощение подросткового трудоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Смертность детей и подростков в РФ имеет ярко выраженную сезонность, пик которой приходится на летние месяцы. В числе ее причин могут быть слишком длинные летние каникулы в школах. Такой вывод содержится в исследовании «Избыточная летняя смертность детей и подростков: эффект длинных школьных каникул?» за авторством экспертов РАНХиГС Полины Кузнецовой и Татьяны Малевой. В основе исследования — данные о смертности в 2000–2020 годах из базы Short-term Mortality Fluctuations Human Mortality Database (STMF).

Как отмечают авторы работы, существующие демографические исследования дают достаточно подробное представление о сезонности смертности — для стран с умеренным климатом ее пик приходится на зимние месяцы, а минимум на летние.

Исключением являются годы с аномальной летней жарой, как, например, 2010 год в РФ, когда сочетание очень жаркого лета и атмосферного загрязнения привело к значительному росту избыточной смертности (только в Москве она увеличилась на 11 тыс.).

В то же время сезонность детской смертности из-за ее относительно небольшого вклада в общую смертность населения пока изучена мало, особенно в России. Существующие исследования, проведенные в США, Китае и Венгрии, позволяют предположить, что для детей и подростков, в отличие от взрослых, ее пик будет приходиться не на зимние, а на летние месяцы.

Как следует из результатов работы экспертов РАНХиГС, аналогичные выводы можно сделать и для смертности детей и подростков в РФ. Так, средняя смертность в летние месяцы превышала среднегодовые показатели для детей в возрасте 5–9 лет на 21%, для детей в возрасте 10–14 лет — на 32%, для подростков в возрасте 15–19 лет — на 19%. Прирост смертности в этих возрастных группах происходил и в других странах, включенных в анализ для сравнения (всего 28 стран, в числе которых Франция, Италия, Испания, Германия, Эстония), однако превышение летней смертности над средней в возрасте до 15 лет в России оказалось больше, чем в любой из них.

Как отмечают авторы работы, одной из причин высокой избыточной летней смертности детей и подростков в России могут быть длинные летние каникулы, в период которых дети чаще оказываются без присмотра взрослых. Сопоставив длительность каникул в странах, присутствующих в базе данных STMF, с сезонностью смертности детей и подростков, они обнаружили, что более длинные каникулы соответствуют более ярко выраженной летней сезонности в количестве смертей.

В РФ, где летние каникулы длятся де-факто более трех месяцев, коэффициент сезонности превышает 1,3 (для детей 10–14 лет), в то время как в Хорватии, где они длятся сем недель, он составляет около 1,1.

Более сглаженным годовой график смертности детей и подростков также оказался в Великобритании, Австралии, Дании и Швеции, где школьные каникулы не превышают двух месяцев.

Хотя снижение детской и подростковой смертности дает наибольший эффект для прироста общей продолжительности жизни, решение проблемы, например, за счет изменения школьного расписания или развития инфраструктуры детского отдыха в пересчете на конкретную сохраненную жизнь (в год в РФ в возрасте 5–19 лет ежегодно умирает около 6–6,5 тыс. человек, избыточная летняя смертность может составлять десятки случаев в год) может оказаться очень дорогим. В то же время она может снизиться и за счет косвенного влияния законодательных изменений — за счет упрощения занятости подростков, недавно инициированного Минтрудом, а также в случае реализации поправок к закону «Об образовании» о трудовом воспитании школьников, если эти мероприятия будут планировать в летние месяцы. Отметим, что в России длинные школьные каникулы — популярная традиция, изменение которой вряд ли безболезненно.

Анастасия Мануйлова