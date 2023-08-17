Не самый теплый прием

Муниципальная управляющая компания ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» подверглась резкой критике со стороны депутатов Пермской думы. Депутаты считают, что компания недостаточно участвует в конкурсах на управление жилым фондом и имеет не лучшие позиции в рейтинге управляющих компаний. Кроме того, думцы обратили внимание, что руководитель муниципальной компании Людмила Осинцева одновременно руководит коммерческой структурой. Сама госпожа Осинцева считает, что это не противоречит законодательству. Низкий рейтинг компании она связывает с наличием в управлении аварийных домов с большим числом недовольных жителей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Депутаты Пермской думы на заседании комитета по городскому хозяйству обратили внимание на работу муниципальной управляющей компании — ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство». По мнению думцев, компания работает недостаточно эффективно.

Муниципальная управляющая компания «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» была зарегистрирована в 2018 году. Ее учредителем является одноименное муниципальное предприятие. Выручка компании за 2022 год составила 105,8 млн руб., чистая прибыль — 5,8 млн руб. По данным рейтинга управляющих компаний Прикамья за второй квартал 2023 года, опубликованного на сайте региональной инспекции Госжилнадзора, «ПМУП ГКТХ» занимает 314-е место из 333 организаций.

Председатель комитета Максим Спиридонов отметил, что количество домов под управлением муниципальной компании сократилось со 184 в 2022 году до 178 в 2023-м. «При этом участие в конкурсах по выбору УК на данный момент безрезультатное, а позиции в рейтинге управляющих компаний с каждым годом снижаются»,— добавил господин Спиридонов.

Директор «ПМУП ГКТХ» Людмила Осинцева с этим утверждением не согласилась. По ее словам, во втором квартале 2023 года компания выиграла в шести конкурсных процедурах из восьми и заключила договоры на управление. В оставшихся двух конкурсах компания «ПМУП ГКТХ» не участвовала из-за задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. А позиции в рейтинге, по словам госпожи Осинцевой, связаны со спецификой жилого фонда, которым управляет муниципальная компания. «Когда дом приходит к нам в управление, то мы понимаем, что он аварийный или с иными проблемами. И на плечи компании ложатся предписания инспекции Госжилнадзора»,— пояснила директор компании.

Депутат Марк Коробов обратил внимание, что Людмила Осинцева также является руководителем частной управляющей компании — ООО «Городской центр ЖКХ». Госпожа Осинцева подтвердила совмещение должностей, но заявила, что это не противоречит законодательству: «Мы все где-то можем работать по совместительству». Руководитель муниципальной компании добавила, что в ближайшее время «Городской центр ЖКХ» поменяет директора.

Депутат Сергей Стенно спросил, работает ли муниципальная компания над повышением узнаваемости у горожан. «Какие у вас есть преимущества, чтобы люди могли выбирать? Из моих избирателей об этой компании никто не слышал»,— сообщил депутат. Людмила Осинцева ответила, что муниципальная компания не может позволить себе «обширную рекламу». «Это влечет определенные финансовые затраты, которые мы не можем сейчас позволить. Иногда размещаемся в СМИ, если есть выгодные предложения. Сегодня мы работаем в каждом районе Перми и жители о нас знают»,— добавила госпожа Осинцева.

Депутаты отметили также, что у компании множество негативных отзывов от жителей в сервисе «2ГИС». «Дома у нас не новые. И в каждом дворе найдется собственник, который будет чем-то недоволен вне зависимости от того, выполняем мы план или нет. Повлиять на это мы не можем»,— отреагировала на замечания директор компании.

В целом депутаты остались недовольны работой муниципальной УК. «Видно, что компания теряет показатели и места. Понятно, что собственники жилья — „уроды“ и вечно недовольны. Но с таким подходом мы дискредитируем муниципальное предприятие, которое было создано для управления проблемным жилищным фондом и создания комфортных условий для людей, вынужденных проживать в этих домах. Не изменив отношение к проблеме, мы получим только ухудшение ситуации», — заявил депутат Владимир Молоковских.

Марк Коробов отметил, что у депутатов не в первый раз возникают вопросы к деятельности муниципальной компании. «Причем вопросы одни и те же. Но нет внятных ответов и четкого плана действия. Да и руководитель, как оказалось, может работать хоть на десяти работах одновременно»,— возмутился депутат.

Максим Спиридонов попросил руководство компании «сделать выводы (из выступлений депутатов.— «Ъ-Прикамье») и наладить работу, чтобы она не вызывала сомнений и недопонимания». Председатель комитета предложил принять отчет муниципальной управляющей компании за второй квартал 2023 года, но при этом обратить внимание главы Перми на замечания депутатов. Думцы эту инициативу поддержали.

Константин Кадочников