Прокурорское-арсенальное

Планы по застройке территории обанкротившегося оборонного завода АО «39 Арсенал» в центре Перми оказались под угрозой. Генпрокуратура РФ обратилась с заявлением о признании незаконным договора продажи имущества предприятия ввиду ничтожности сделки и взыскании в доход РФ 16 объектов недвижимости, которые принадлежат соучредителю структур СГ «Развитие» Александру Равцову. Также он может лишиться права аренды земельного участка площадью 4 га, который арендовал до 2070 года. По данным «Ъ-Прикамье», надзорный орган полагает, что имущество, предназначенное для выполнения гособоронзаказа, было незаконно перепродано победителем торгов третьим лицам. В СГ «Развитие» ситуацию обещали прокомментировать позже.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ

Как следует из документов суда, ответчиками по заявлению генпрокуратуры являются ООО «РегионАвтоцентр», а также физлица: Александр Равцов, Ольга Вялова, Расим Кургунаев и Марина Загородская. Надзорный орган требует признать недействительным некий договор купли-продажи, связанный с имуществом АО «39 Арсенал» от 18 июня 2021 года, признав его ничтожной сделкой, и взыскать в доход государства 16 объектов недвижимости, принадлежащих господину Равцову, а также прекратить его право аренды участка площадью чуть больше 4 га. С остальных физлиц заявитель просить взыскать в доход РФ по 95 млн руб.

Оборонное предприятие «Арсенал 39» (принадлежало «РТ-Капитал» ГК «Ростех») занималось ремонтом, модернизацией, сервисным обслуживанием самоходных и буксируемых артиллерийских систем крупного калибра и наземного оборудования противотанковых ракетных комплексов. В процедуру банкротства АО «Арсенал 39» вступило в 2017 году, а в 2018-м в отношении общества ввели процедуру конкурсного производства. Реестр требований кредиторов должника составил 356,3 млн руб. В декабре 2020 года имущественный комплекс АО был продан на торгах за 60 млн и 1 руб. ООО «Росавтоцентр», которое специализируется на обслуживании техники Министерства обороны. В апреле 2022 года конкурсное производство в отношении должника было завершено, а само АО ликвидировано.

В ноябре прошлого года стало известно, что участок под бывшим заводом получил в аренду до 2070 года соучредитель ряда компаний строительной группы «Развитие» Александр Равцов. Арендодателем актива выступила Российская Федерация. Собеседники в отрасли тогда говорили, что на этой территории можно построить 130–150 тыс. кв. м жилья. В СГ «Развитие» планы по развитию участка не комментировали.

СГ «Развитие» была основана в 2011 году. Компания является девелопером таких объектов, как ЖК Balance (ул. Карпинского, 99г), ЖК Prime (ул. Окулова, 20), ЖК «Экран» (ул. Ласьвинская, 15), и других. Руководит группой депутат Пермской городской думы Алексей Раев. В структуру группы входят шесть строительных компаний: ООО СЗ «Новострой-14», ООО СЗ «Камские огни», ООО СЗ «Интер-Инвест-Строй», ООО СЗ «Экострой», ООО «Техпроект» и ООО «Карбышева 43». Единственным учредителем некоторых из этих обществ является господин Равцов.

По данным «Ъ-Прикамье», претензии прокуратуры основываются на том, что продаваемое имущество банкрота должно было использоваться в целях выполнения гособоронзаказа. У его претендентов должна быть лицензия на работу с материалами, составляющими гостайну, и утилизацию вооружений и военной техники. При этом ООО «Росавтоцентр» взяло обязательства по выполнению контрактов, связанных с ГОЗ. В мае 2021 года компания незаконно, как считает заявитель, продала имущество Ольге Вяловой, Расиму Кургунаеву и Марине Загородской, а 18 июня основную часть активов выкупил Александр Равцов. ООО «Росавтоцентр» было переименовано в ООО «РегионАвтоцентр».

Стоит отметить, что ранее признать торги недействительными в части передачи покупателю прав и обязанностей, касающихся двух оборонных контрактов, безуспешно пыталось Мин­обороны. По мнению министерства, они были исполнены ненадлежащим образом. Но в итоге суды решили, что оснований для отмены результатов торгов нет.

В конце июля Генпрокуратура РФ обратилась с ходатайством в суд, в котором просила наложить обеспечительные меры в виде ареста всего имущества ответчиков. Требования были удовлетворены лишь в части ареста спорных объектов недвижимости. Также запрещено совершать любые действия, направленные на ухудшение состояния спорного имущества, вести проектные и строительно-монтажные работы. Арест всего имущества, как посчитал суд, может привести к лишению ответчиков и их семей средств к существованию. Сейчас это решение первой инстанции прокуратурой оспаривается в апелляции.

С директором СГ «Развитие» Евгением Равцовым связаться не удалось. Он не ответил по известному редакции номеру телефона. В пресс-службе группы обещали ответить на вопросы в письменном виде позже.

Дмитрий Астахов