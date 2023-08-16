Минфин предложил установить экспортную пошлину на минудобрения 8% с сентября

Минфин России предложил установить единую экспортную пошлину на минеральные удобрения на уровне 8% с 1 сентября 2023 года до конца 2024-го. Об этом сказано в проекте постановления, опубликованного на портале проектов правовых актов.

Экспортную пошлину предлагают установить для минеральных удобрений под кодами 3102, 3103, 3104, 3105 ТН ВЭД ЕАЭС — это минеральные или химические азотные, фосфорные, калийные удобрения, а также содержащие два или три питательных элемента (азот, фосфор, калий). Пошлину также предлагают установить на водородфосфат диаммония (фосфат диаммония) и диводородфосфат аммония (фосфат моноаммония).

В проекте отмечается, что расчетная сумма поступлений в бюджет от вывозной таможенной пошлины за 2023 год составляла около 119 млрд руб. «При этом действующая правоприменительная практика показала, что на фоне изменения ценовой конъюнктуры на мировых рынках удобрений и особенностей сбытовой политики производителей минеральных удобрений сумма поступлений в федеральный бюджет от вывозной таможенной пошлины за 6 месяцев 2023 года оценивается в размере 6 млрд руб.»,— сказано в документе.

При этом отрасль производства удобрений, несмотря на снижение цен в 2023 году, по-прежнему сохраняет достаточную операционную рентабельность, которая позволяет производителям выполнять инвестиционные программы.

В начале августа Минфин опубликовал похожий проект постановления, который также предлагал установить пошлину на удобрения 8%. Правительство решило изменить схему взимания экспортных пошлин из-за падения цен на удобрения, что снизило налоговые поступления в бюджет. Опрошенные «Ъ» эксперты отмечали, что изменение формулы в наибольшей степени затронет «Фосагро» и «Еврохим».

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в январе—июле химические компании нарастили производство минеральных удобрений до 31 млн тонн в физическом весе. При этом поставки российским аграриям выросли на 6%, до 4,4 млн тонн в действующем веществе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удобрения принимаются внутрь».

Олеся Павленко