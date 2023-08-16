ФРС не ожидает рецессию в США в этом году

Аналитики Федеральной резервной системы (США) не ожидают, что американская экономика в текущем году войдет в рецессию,— ранее они предупреждали о вероятности такого развития событий. Об этом говорится в опубликованном сегодня, 16 августа, протоколе заседания ФРС, которое прошло в конце июля.

«Экономический прогноз, подготовленный к июльскому заседанию, оказался лучше, чем в июне»,— сообщается в протоколе. Эксперты пришли к выводу, что «показатели потребительских расходов и деловой активности оказались лучше, чем ожидалось», так что они «больше не считают, что к концу года экономика войдет в умеренную рецессию». При этом эксперты по-прежнему ожидают, что реальные показатели ВВП в 2024 и 2025 годах будут ниже оценок потенциального роста, это также приведет к некоторому увеличению безработицы.

На заседании в конце июля ФРС в очередной раз повысила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, доведя ее до уровня 5,25–5,5%.

Яна Рождественская