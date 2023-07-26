Напугать, но не поднимать

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду вернулась к повышению ключевой ставки, доведя ее до уровня 5,25–5,5%. Регулятор, таким образом, реализовал обещанное в июне дополнительное ужесточение монетарной политики. Тогда глава ФРС Джером Пауэлл говорил о рисках перегрева на рынке труда США и о сохранении высокой базовой инфляции. Теперь, по его словам, перспективы повышения ставки будут оцениваться на каждом заседании и зависеть от поступающей информации о состоянии американской экономики. Эксперты отмечают риски рецессии в четвертом квартале, что может стать главным препятствием для дальнейшего повышения ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Jacquelyn Martin, File / AP Глава ФРС Джером Пауэлл

Фото: Jacquelyn Martin, File / AP

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам июльского заседания повысил ставку еще на 0,25 процентных пункта, доведя ее до уровня 5,25–5,5%. В мае регулятор отказался от прежнего указания на необходимость дальнейшего повышения ставки, однако в июне тон регулятора изменился — несмотря на сохранение ставки, Джером Пауэлл тогда дал явный сигнал о необходимости дальнейшего ужесточения политики.

В среду же господин Пауэлл заявил, что ФРС будет исходить из поступающих данных по состоянию экономики, но отметил снижение потребительской активности, а также влияние более высоких ставок на капвложения.

Более важной является оценка по рынку труда — впервые глава ФРС заявил о том, что рынок движется «к лучшему балансу», а номинальный рост зарплат показывает признаки ослабления.

В заявлении по итогам заседания регулятор оставил за собой возможность повышения ставки (при этом, как и раньше, будут учитываться накопленный эффект повышения и лаг, с которым оно действует на экономику), но изменил характеристику темпов роста деловой активности — теперь они «умеренные», а не «скромные». Безработица же по-прежнему остается низкой, а инфляция — повышенной.

Точечный график с прогнозами участников комитета, опубликованный по итогам июньского заседания, предполагал повышение ставки в этом году до уровня в 5,5–5,75% и разворот политики только в 2024-м. Тогда участники рынка резко изменили свои ожидания, заложив в них повышение ставки в июле. Но, несмотря на формальное сохранение относительно жесткого тона, ФРС может учесть и тот факт, что макроэкономические параметры скорее указывают на необходимость завершения цикла повышения ставки: инфляция по итогам июня замедлилась до 3% (против 4% в мае, месяц к месяцу прирост составил 0,2%).

При этом цены на энергию год к году снизились на 16,7%, на продовольствие — на 5,7%, базовая же инфляция составила 4,8% — в мае показатель составлял 5,3%.

На замедление деловой активности указывает и снижение PMI в промышленности. По версии ISM, индекс менеджеров по закупкам снизился до 46 пунктов в июне с 46,9 пункта в мае (значения ниже 50 пунктов означают спад активности).

Прирост числа новых рабочих мест в июне также оказался ниже ожиданий.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что ФРС, вероятно, уже учитывает опасения, что слишком высокие процентные ставки загонят экономику США в рецессию раньше, чем снизят инфляцию до целевого уровня. Комментарий регулятора трудно назвать «голубиным», но и на «ястребиный» он не слишком похож, добавляет эксперт. По ее словам, главный сигнал, который Пауэлл, видимо, пытается донести до публики, это то, что полностью отказываться от жесткой ДКП пока рано.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин ожидает, что пиковое значение ставки будет достигнуто в четвертом квартале, когда американская экономика может столкнуться с рецессией, что начнет давить на потребление и сырьевые рынки. Эксперт отмечает сохранение достаточно высокой базовой инфляции, в том числе в категории «липких» (долго меняющихся) цен,— она сохраняется на уровне 5,6%, что может потребовать продолжения жесткой ДКП, чтобы «прижать неволатильные компоненты инфляции».

Руководитель направления аналитики ресурсных секторов «Ренессанс Капитала» Борис Синицын поясняет, что влияние решений ФРС на рынок нефти может быть краткосрочным, в целом нефтяные котировки во второй половине года будут больше зависеть от баланса спроса и предложения в мире, где пока ожидается рекордный дефицит более чем в 3 млн баррелей в сутки. «Это происходит на фоне самого низкого уровня запасов в развитых странах за последние 15 лет, что увеличивает волатильность цен. По нашим ожиданиям, этих факторов достаточно, чтобы довести цену Brent до $100 за баррель к концу года. Против этого прогноза может сыграть существенное ужесточение монетарной политики в развитых странах, свыше текущих планов центральных банков, и последующее замедление экономической активности, но этого пока не ожидается»,— отмечает эксперт.

Татьяна Едовина