С приговором опоздали на два месяца

Верховный суд Башкирии изменил приговор Калининского районного суда Уфы, признавшего бывшего директора УЖХ Калининского района Уфы Илгиза Шамматова виновным в уклонении от погашения кредиторской задолженности. Суд первой инстанции обязал господина Шамматова выплатить штраф в размере 200 тыс. руб., но ВС Башкирии постановил, что в этом нет необходимости из-за истечения срока давности привлечения к ответственности. Юристы полагают, что суд должен был не только освободить Илгиза Шамматова от наказания, но и полностью отменить приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-руководитель ОАО «Управление жилищного хозяйства Калининского района Уфы» Илгиз Шамматов (занимал должность с июня 2017 по февраль 2022 года) освобожден от уплаты штрафа за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Соответствующее решение принял Верховный суд Уфы по итогам рассмотрения апелляционных жалоб сторон уголовного процесса. Суд указал на истечение срока давности привлечения к ответственности господина Шамматова — на момент вынесения постановления прошло два года со времени совершения преступления.

В марте Калининский райсуд Уфы признал господина Шамматова виновным и обязал выплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, УХЖ задолжало ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС, входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО») около 32 млн руб. Эту сумму ресурсоснабжающая организация отсудила у УЖХ в арбитражном суде в 2019 году.

В суде было установлено, что Илгиз Шамматов, предупрежденный судебными приставами об уголовной ответственности за уклонение от расчетов с кредитором, направлял в Единый расчетно-кассовый центр Уфы распоряжения о переводе денежных средств не на расчетные счета компании, а напрямую ее контрагентам. Кроме того, он открывал новые расчетные счета для предприятия в банках, не сообщая об этом в службу судебных приставов. Работники предприятия, выступавшие свидетелями по уголовному делу, сообщили, что получили завышенную заработную плату, обналичивали излишне уплаченные средства и вносили их в кассу организации для проведения дальнейших финансовых операций.

Гособвинитель в апелляционном представлении просил суд ужесточить приговор господину Шамматову, отмечая, что судом первой инстанции не в полной мере были учтены общественная опасность содеянного и обстоятельства совершенного преступлений, но тут же просил освободить подсудимого от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования,

Представители БашРТС отмечали, что руководитель УЖХ «при наличии штатных юристов перечислил более 1,8 млн руб. в адрес непонятной юридической фирмы» и отмечали чрезмерную мягкость наказания. Они заявляли, что на счет организации ежемесячно поступало 40 млн руб., однако был направлен на погашение долгов в рамках исполнительного производства направлялось всего 1 млн руб.

Подсудимый просил отменить решение суда первой инстанции в связи с недоказанностью его вины и вынести оправдательный приговор, отмечая, что не уклонялся от погашения задолженности, которая возникла при предыдущем директоре организации. Он отмечал, что денежные средства, которые направлялись на погашение задолженности, БашРТС относило к платежам в счет ранее возникшего долга, а текущие платежи оставались открытыми.

Изучив доказательства совершения преступления, суд постановил, что вина господина Шамматова полностью доказана, а назначенное ему наказание справедливо.

Господин Шамматов вчера сообщил «Ъ-Уфа», что в настоящее время не работает в системе ЖКХ, а трудоустроен в бюджетной организации. Комментировать решение суда он отказался.

В БашРТС отмечают, что вина Илгиза Шамматова доказана и подтверждена правоохранительными органами и судебной системой. «Уголовное дело в отношении него прекращено по не реабилитирующим основаниям. На 1 августа 2023 года сумма задолженности ОАО «УЖХ Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» составляет 218,8 млн руб.»,— сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Адвокат, соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов отмечает, что решение суда апелляционной инстанции не соответствует уголовно-процессуальному законодательству. «Согласно ст. 24 УПК РФ, при истечении сроков давности уголовного преследования уголовное дело подлежит прекращению. Поэтому республиканский суд на основании ст. 389.20 УПК РФ должен был вынести определение об отмене приговора и о прекращении уголовного дела. Кроме того, истечение сроков давности по уголовному законодательству влечет освобождение от уголовной ответственности, а не от наказания. Сейчас же обвинительный приговор оставлен в силе, что не должно удовлетворить подсудимого. В кассации указанные нарушения закона должны быть устранены»,— полагает он.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте