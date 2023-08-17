Обновление Новой

Губернатор Глеб Никитин рекомендовал компании «Фрегат» ускориться с проектом и за год построить гостиницу в историческом центре Нижнего Новгорода — в конце 2024 года у инвестора истекает срок договора по развитию застроенных территорий (РЗТ). Компания много времени потратила на споры и суды, отстаивая свое право заниматься девелопментом в квартале улиц Новая — Короленко. На встрече с бизнесом затронули важный вопрос об инвестиционных рисках, когда подлежащие расселению и сносу аварийные дома Нижнего Новгорода признаются вновь выявленными объектами культурного наследия. Глава региона признал, что надо продумать механизм компенсации затрат застройщику, если теряющие инвестиционную привлекательность участки предоставлены властью, однако однозначных правил игры на этом поле пока нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снос аварийного жилья в центре иногда невозможен из-за признания его памятником истории

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Снос аварийного жилья в центре иногда невозможен из-за признания его памятником истории

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Губернатор Глеб Никитин на встрече с предпринимателями ре­ко­мендовал ООО «Фрегат» побыстрее реализовать проект по строительству гостиницы в историческом квартале Нижнего Новгорода. «Вашу проблему я лично разбирал нес­колько раз и искал компромиссное решение. Постройте, пожалуйста, гостиницу за год»,— заметил глава региона в разговоре с директором компании Вадимом Хоруженко. Инвестор намерен построить в квартале улиц Новая — Короленко четырехэтажный отель площадью около 5 тыс. кв. м с парковкой. Примерные затраты в компании оценили в 350–400 млн руб.

Договор по РЗТ компания заключила еще в декабре 2014 года сроком на десять лет — администрация города закладывала длительные сроки с учетом обязательств инвесторов по расселению аварийного жилья и разработке проектов планировки и межевания. «Фрегат» намеревался строить в квартале офисное здание, но столкнулся с тем, что из семи подлежащих сносу домов два на улице Короленко признаны объектами культурного наследия (ОКН), их снос запрещен, а третий дом — ценный исторический объект. По инициативе градозащитников, областное управление госохраны ОКН решило признать еще три старых деревянных дома по Новой улице вновь выявленными ОКН, несмотря на обязательства инвестора перед городом расселить их жителей и снести аварийный фонд. Это признание могло окончательно похоронить проект «Фрегата», который долго спорил, доказывая, что три дома не имеют никакой исторической ценности.

В итоге эти дома были снесены. Однако объекты ОКН на улице Короленко занимали две трети предполагаемой территории развития. По словам гендиректора «Фрегата» Вадима Хоруженко, по этому поводу с администрацией Нижнего Новгорода было заключено мировое соглашение. Муниципалитет не будет представлять компании большую часть территории по договору РЗТ, а инвестор не компенсирует затраты бюджета на расселение домов на Короленко. «Учитывая растущую привлекательность Нижнего Новгорода, мы решили из­­менить свой проект. Вместо административного здания запланировали гостиницу. Рассчитываем, что она вдохнет жизнь в квартал, наполнит его туристами»,— рассказал „Ъ“ Вадим Хоруженко. Он считает, что во избежание инвестиционных рисков необходимо разработать прозрачные региональные критерии определения историко-культурной ценности объектов и разработать четкий административный регламент по согласованию сноса аварийных домов в историческом центре Нижнего Новгорода.

Глеб Никитин на встрече с коммерсантами сообщил, что может возникнуть ситуация, когда на выделенном инвестору участке регистрируется вновь выявленный ОКН. «Наверное, нам надо нормативно заявить, что если такой объект появляется, должна быть определенная компенсация инвестору. В том случае, если он приобрел землю у города или региона, а привлекательность участка снизилась или проект вовсе стал нереализуем. Но если вы купили у соседа — всегда надо смотреть, что покупаешь! Будьте аккуратны: можно же оценить риски признания дома памятником»,— посоветовал губернатор девелоперам. Он добавил, что власти будут стараться беречь ценные исторические дома. Особые случаи, а недавно под предлогом сохранения исторической среды градозащитники ставили под сомнение большой проект развития Черниговской улицы от компании Glorax, в областном правительстве готовы разбирать персонально.

Роман Кряжев