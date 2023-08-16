Двоих кандидатов в заксобрание Ульяновской области могут лишить регистрации

Как стало известно «Ъ-Волга», в среду в избирательной комиссии Ульяновской области обсуждалась ситуация с подготовкой к лишению регистрации двух кандидатов в региональное заксобрание (выборы состоятся 10 сентября). Основание — полученное в этот день от ЦИК письмо с данными Центрального банка о наличии на момент регистрации у двух кандидатов иностранных финансовых инструментов. Это житель Волгограда Михаил Вуйко (выдвинут партией «Справедливая Россия — За правду», сотрудник реготделения партии), и Александр Каплин (известный в Ульяновске эколог, выдвинут партией «Новые люди»).

Как поясняют в облизбиркоме, эти люди, судя по всему, занимались игрой на фондовой бирже, однако федеральным законом №67-ФЗ от 12.06.2002 (в ред. от 31.07.2023) установлено, что к моменту подачи документов на регистрацию кандидаты должны «осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов» (п. 3.3. статьи 33). По словам председателя облизбиркома Юрия Андриенко, в случае, если такого отчуждения не произошло, кандидат должен быть лишен регистрации, «другого варианта не предусмотрено».

В облизбиркоме пояснили, что кандидатам будет предложено добровольно написать заявления об отказе от регистрации, «и тогда процесс пройдет быстро, даже бюллетени успеют напечатать с внесенными изменениями», в противном случае окружные избирательные комиссии обратятся в суд с исками о лишении регистрации.

Александр Каплин и Михаил Вуйко заявили «Ъ-Волга», что писать заявления о добровольном отказе от регистрации не намерены и готовы в суде доказывать свое право на участие в выборах в качестве кандидатов.

Сергей Титов, Ульяновск