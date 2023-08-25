12 фильмов Венецианского кинофестиваля

Старейший в мире Венецианский кинофестиваль в этом году проводится в 80-й раз. По этому случаю программа собралась ошеломительная, и, похоже, первенство Каннского фестиваля по качеству кино в этом году под вопросом: в Венецию приедут многие из самых важных режиссеров мира от Дэвида Финчера до Бертрана Бонелло, от Йоргоса Лантимоса до Ричарда Линклейтера и от Софии Копполы до Люка Бессона. Правда, юбилей подпортила забастовка голливудских сценаристов и актеров — из-за нее американские артисты не выйдут на ковровую дорожку и представлять премьеры придется режиссерам. Это особенно неудачно именно для Венеции, которая все последние годы делала ставку на Голливуд. Из-за этого из программы сняли «Претендентов» Луки Гуаданьино — они должны были стать фильмом открытия. Но и из оставшихся премьер можно было бы составить несколько сильных фестивальных программ. Рассказываем о 12 самых многообещающих картинах.

«Предчувствие»

Бертран Бонелло

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Чуткий исследователь современности, барометр социального пессимизма Бертран Бонелло, кажется, заходит на территорию Дэвида Кроненберга. Как в последнем на сегодняшний день фильме канадца «Преступления будущего», где тоже играла Леа Сейду, в центре картины Бонелло — эксперименты над человеческим телом, которые по сюжету становятся нормой жизни в грядущие десятилетия. В мире «Предчувствия» люди будущего стремятся избавляться от эмоций и «очищать» свое ДНК. Это самый масштабный фильм выдающегося француза, автора «Сен-Лорана» и «Париж — это праздник». Действие разделено на две страны — Францию и США — и три времени: 1910, 2014 и 2044 годы.

«Присцилла»

София Коппола

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«Присциллу» можно рассматривать как дополнение к прошлогоднему «Элвису» — или как ответ на фильм База Лурмана, где жене короля рок-н-ролла Присцилле Больё почти не досталось реплик и экранного времени. София Коппола не впервые предлагает женский взгляд на исторические события и сама сравнивает «Присциллу» с собственной ранней картиной «Мария-Антуанетта». Действительно, если Элвис был королем, то «Присцилла» — тоже история о принцессе, и, судя по трейлеру, в новом фильме Копполы снова много розового цвета. Сюжет рассказывает о жизни героини с 15 лет до 27 — в этом возрасте она развелась с Элвисом после шестилетнего брака.

«Теория всего»

Тимм Крёгер

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Самый загадочный фильм главного конкурса этого года. Немец Тимм Крёгер девять лет назад выпустился из киношколы с ни на что не похожей, будто немного потусторонней картиной «Совет птиц» по мотивам немецкого романтизма. Фильм тоже был показан в Венеции, но в дальнейшем большого фестивального успеха не имел. После долгого отсутствия Крёгер вернулся в режиссуру черно-белым «квантовым триллером» (по его собственному определению) об ученом, который в 1960-е едет на конгресс физиков в Альпах. Помпезное название без стеснения повторяет заглавие оскароносной биографии Стивена Хокинга, но вряд ли между этими двумя фильмами есть еще что-нибудь общее.

«Бедные-несчастные»

Йоргос Лантимос

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Element Pictures; Film4; Fox Searchlight Pictures Фото: Element Pictures; Film4; Fox Searchlight Pictures

Из английского XVIII века, изученного им в «Фаворитке», Йоргос Лантимос отправляется в викторианскую эпоху. «Бедные-несчастные» — экранизация романа Аласдера Грея (переведенного и на русский): постмодернистское попурри по мотивам «Франкенштейна» и плутовских романов рассказывает о безумном ученом, который оживляет девушку-самоубийцу, пересадив ей мозг младенца. Героиню играет Эмма Стоун, ученого — Уиллем Дэфо в гротескном гриме. Обращает на себя внимание необычно большое для Лантимоса количество компьютерной графики — мир, в котором живут герои, напоминает стимпанковый комикс.

«Зла не существует»

Рюсукэ Хамагути

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fictive; Neopa Co. Фото: Fictive; Neopa Co.

На фоне фантазийного и исторического кино, из которого состоит большая часть конкурса, Рюсукэ Хамагути по своему обыкновению выступает с историей о простых вещах — впрочем, как ясно из названия, из них он умеет выходить на широкие обобщения. Это умение уже принесло ему «Оскар» (плюс две номинации) за «Сядь за руль моей машины». Действие происходит в относительно глухой японской провинции, где девелоперы, несмотря на недовольство местных жителей, собираются построить кемпинг для богатых туристов. Хамагути показывает конфликт деревенских и городских, не выбирая сторон: в сюжете переплетаются линии и жителей будущего курорта, и агентов по недвижимости.

«Убийца»

Дэвид Финчер

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paramount Pictures; Plan B Entertainment Фото: Paramount Pictures; Plan B Entertainment

В многолетнем противостоянии Венецианского фестиваля с Каннским большое преимущество итальянцам дают хорошие отношения с Netflix. Канн несколько лет назад объявил, что не будет приглашать в конкурс фильмы, не предназначенные для кинопроката, и с тех пор Венеция с удовольствием забирает их себе. В этом году один из потенциально главных нетфликсовских хитов — фильм Дэвида Финчера с нехитрым названием «Убийца». Режиссер «Семи» и «Зодиака» снимает об убийцах всю жизнь, а серию комиксов, по которой сделан новый фильм, хотел экранизировать последние двадцать лет. Если все сложится удачно, фильм с Майклом Фассбендером в роли киллера без имени может стать квинтэссенцией стиля Финчера.

«Чудесная история Генри Шугара»

Уэс Андерсон

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Netflix Фото: Netflix

Еще один проект Netflix в венецианской программе покажут вне конкурса — это короткометражка Уэса Андерсона, совсем недавно выпустившего два подряд полноценных фильма. Даже в фильме на 35 минут Андерсон собрал актерский состав с тремя оскаровскими номинантами и одним лауреатом (Беном Кингсли). Главную роль эксцентричного богача Генри Шугара сыграл Бенедикт Камбербэтч. Фильм основан на рассказах Роальда Даля. Андерсон уже экранизировал классика детской литературы в мультфильме «Бесподобный мистер Фокс», но в этот раз собрал в фильме его наиболее мрачные тексты.

«Дворец»

Роман Полански

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Присутствие «Дворца» в Венеции интересно уже тем, что 90-летнего Романа Полански так и не удалось вполне «отменить» за изнасилование пятидесятилетней давности. При этом рядом с ним во внеконкурсной программе находится «Великая ирония» Вуди Аллена — режиссера не менее скандального, хотя обвинения против него далеко не так однозначны. Венеция верна обоим авторам, хотя голливудские звезды отвернулись и от них — из американцев у Полански снялся только Микки Рурк, зато как утешение есть Александр Петров в небольшой роли. «Дворец» рассказывает об обществе миллионеров, собравшихся встретить новый, 2000 год в швейцарском замке: обещается, видимо, фирменный для Полански клаустрофобный сюжет.

«Aggro Dr1ft»

Хармони Корин

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EDGLRD; Iconoclast Фото: EDGLRD; Iconoclast

Название нового фильма Хармони Корина трудно перевести на русский язык: drift — «дрейф», а вот aggro — что-то вроде «быковать» (российским подросткам знаком глагол «агриться»). Так же трудно найти любые аналогии для творчества Хармони Корина, поэта всего пошлого, глупого и безобразного. Фильм о наемном убийце, снятый в Майами полностью в инфракрасном освещении, напоминает галлюцинаторную версию Grand Theft Auto. Как и в GTA (и в других фильмах Корина — «Отвязные каникулы», «Гуммо» и так далее), сюжет «Aggro Dr1ft» имеет мало значения — это опыт чисто визуальный.

«Военный трибунал по делу о мятеже Кейна»

Уильям Фридкин

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paramount Global Content Distribution Фото: Paramount Global Content Distribution

Последний фильм Уильяма Фридкина, не дожившего месяц до премьеры: классик «нового Голливуда», автор «Изгоняющего дьявола» и «Французского связного» умер 7 августа в возрасте 87 лет. «Военный трибунал…» — не новый сюжет для Голливуда. По роману Хермана Воука еще в 1954-м был снят фильм с Хамфри Богартом. В новой версии лейтенанта, который отстранил капитана от управления кораблем и был за это отдан под суд, играет Кифер Сазерленд, а действие Фридкин переместил из времен Второй мировой в современную эпоху.

«Daaaaaali!»

Квентин Дюпьё

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Atelier de Production Фото: Atelier de Production

Самый странный французский режиссер, автор упоительно абсурдных фильмов, не поддающихся никакому описанию, Квентин Дюпьё в последнее время выпускает по две картины в год (премьера «Янника» прошла в августе на фестивале в Локарно). О сюжете картины известно немногое, кроме того, что там действительно присутствует Сальвадор Дали. Главный герой — журналист, который пытается взять интервью у художника для документального фильма, но у него ничего не получается. Эксцентрика Дали так глубоко вошла в поп-культуру, что стала уже банальной, но у Дюпьё банальных фильмов еще не бывало.

«Срок времени»

Лилиана Кавани

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Indiana Production Company Фото: Indiana Production Company

Итальянка Лилиана Кавани прославилась декадентским «Ночным портье» (1973) и не снимала большое кино последние двадцать лет, переключившись на театр и телевидение. Теперь, в год своего 90-летия, Кавани вернулась ради сюжета о конце света. Несколько друзей собираются на ежегодное празднование дня рождения одного из них и узнают, что миру, возможно, осталось жить всего несколько часов. В ролях крупные итальянские актеры (Алессандро Гассман, Фабрицио Ронджоне), а также Ксения Раппопорт. Скорее всего, другого фильма Кавани уже не снимет, и на фестивале ей своевременно вручат почетный приз за вклад в киноискусство.

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