Минфин не предлагал освободить от ответственности маркетплейсы при торговле алкоголем

Минфин России сообщил, что ведомство не предлагало освободить маркетплейсы от ответственности за нарушения при онлайн-торговле алкоголем. Ранее газета «Ведомости» писала, что ведомство предложило наказывать только продавцов.

Как отметили в Минфине, ответственность за нарушения должны нести как продавец, так и иное лицо, у которого есть лицензия на онлайн-торговлю алкоголем. В случае нарушений должны быть предусмотрены наказания вплоть до лишения лицензий, подчеркнули в ведомстве.

В Минфине рассказали, что, согласно предлагаемой им модели, маркетплейсы также должны иметь лицензию на онлайн-торговлю алкоголем. «Учитывая предполагаемые повышенные требования к продавцам и к их ответственности, такая модель позволит более эффективно обеспечивать соблюдение запретов и ограничений в области продажи алкогольной продукции»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 15 августа, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что депутаты в осеннюю сессию Госдумы внесут законопроект об онлайн-торговле алкоголем. По информации издания, его «концептуально одобрили» Минфин, Минпромторг, Роскомнадзор и РАР. При этом Минфин предлагал установить ответственность только для продавцов, а маркетплейсы сделать посредниками. В ФАС сочли, что в законопроект стоит внести положения об «ответственности всех лиц», участвующих в дистанционной продаже алкоголя.

Подробнее о регулировании онлайн-продажи алкоголя — в материале «Ъ» «Алкоголь готовят к дистанции».

Олеся Павленко