Freedom Holding привлек внимание

Акции Freedom Holding частично восстановились после падения на 8%. Котировки обвалились после расследования Hindenburg Research. Активисты-шортселлеры обвинили компанию в обходе санкций, фальсификации выручки, рискованном обращении со средствами клиентов и манипулировании рынком. Freedom Holdings Тимура Турлова назвала это спекуляцией и заявила, что проходит аудит у компании из «большой четверки». Но рынок это не убедило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Почему Hindenburg Research называют «убийцей компаний»? И кто за ней стоит? Подробности — в справке “Ъ FM”:

Hindenburg Research основал американский аналитик Натан Андерсон в 2017 году. Он назвал свою компанию в честь немецкого дирижабля, чей рейс обернулся одной из крупнейших катастроф XX века, причиной которой стала халатность. Андерсон, убежденный, что ее можно было предотвратить, задался целью выявлять такое же безответственное и незаконное поведение бизнесменов, чтобы количество пострадавших от их действий оказалось как можно меньшим. Вторая цель Андерсона — заработать на падении акций исследуемых компаний. Один из главных успехов Hindenburg Research — расследование против американского производителя электрических грузовиков Nikola Motors. Аналитики уличили компанию во лжи, доказав, что видео, где тягач едет по дороге, было постановочным — его просто спустили с горки. Позже Nikola подтвердила: в грузовике даже не было двигателя. В итоге капитализация компании, оцененной в $34 млрд, сократилась в 25 раз. К расследованию подключились Минюст и Комиссия по ценным бумагам США. Оно закончилось обвинительным приговором для основателя Nikola Тревора Милтона. А Hindenburg, по данным Fortune, заработал на коротких позициях $260 млн.

По мнению аналитиков, Freedom Holding завышала свою выручку и вела рискованную политику: треть своего трейдингового баланса она вложила в долг лишь одного эмитента из Казахстана. А два американских брокера якобы имели «тесные связи» с Freedom и оказывали поддержку росту ее котировок на бирже NASDAQ.

И это не единственное, что может смутить игроков рынка, отметил инвестиционный аналитик компании Midas Capital Филипп Васильев: «Hindenburg подозревает, что Freedom не публикует все, что есть в отчетности, особенно относительно белизской компании, что происходит с ее выручкой. Это уже не раз упоминалось в самой отчетности Freedom, что они не могут нормально зарепортить эту белизскую компанию, и из-за этого Hindenburg предполагает, что, возможно, Freedom Finance замешана в очень опасных сделках.

Кроме того, акции Freedom в последнее время очень сильно выросли, и они не могут объяснить этот рост.

Выручка нестабильная и зависит от трейдинга, при этом это брокерская фирма, и такой зависимости не должно быть. Тем не мене выручка этого трейдингового отдела финансируется краткосрочными обязательствами, что является довольно рискованным.

Что касается влияния этого расследования на стоимость акций Freedom, эффект будет только усиливаться. Потому что, во-первых, Hindenburg очень сильно обратил внимание всех регуляторов, также, возможно, других хедж-фондов именно на Freedom Finance. Во-вторых, у предыдущей компании, против которой ставил Hindenburg Research, Adani Group, в целом в течение месяца продолжалась сильная распродажа их акций».

Одна из претензий расследователей — якобы тесная связь Freedom и «Цифра брокер». После начала военных действий казахстанская компания продала свои активы в России Максиму Повалишину — на тот момент он был заместителем Тимура Турлова. Но Hindenburg Research утверждает, что Турлов до сих пор тайно продолжает контролировать российский бизнес, а Повалишин — его «друг детства».

Какие риски создают подобные обвинения? Партнер компании BGP Litigation Сергей Гландин считает, что под ударом окажется другое подразделение Freedom — американское: «Ни одна компания мира, включая Freedom Finance, не может похвастаться стопроцентно удачным комплаенсом, у всех есть какие-то недочеты. Но здесь перед Freedom во весь рост встал репутационный риск.

Каких-то санкционных рисков я здесь не вижу. Потому что, например, если компания ведет бизнес в Казахстане или в Российской Федерации с такими же местными контрагентами, то она находится вне контроля американских регуляторов.

А вот американской компании Freedom Finance, которая зарегистрирована в Неваде, нужно это все соблюдать. Freedom, видимо, придется подкрутить гайки в своих системах комплаенса, маркетинговую политику изменить, чтобы не было таких вот утечек, когда рекламируются какие-то продукты и услуги, которые можно толковать как обход санкций, либо чьим адресатом являются подсанкционные лица».

Сам Тимур Турлов, отказавшийся от российского гражданства, заявил, что не контролирует проданные в России активы. По его словам, к расследованию против Freedom причастен «обиженный бывший сотрудник», который проработал в компании менее года.

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Иван Корякин