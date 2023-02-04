Hindenburg, полюбивший падения

Последние две недели внимание инвесторов и СМИ всего мира приковано к небольшой американской аналитической компании Hindenburg Research. Точнее, к тому, что ей удалось сделать — своим докладом она почти вдвое обесценила один из крупнейших конгломератов Индии, Adani Group. И хорошо на этом заработала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto

Идейный разоблачитель

Hindenburg Research, оказавшаяся в конце января в центре внимания мировых СМИ, была основана в ноябре 2017 года американцем Натаном Андерсоном. Он родился в хорошей, но не слишком богатой семье: отец работал преподавателем колледжа, мать — медсестрой. Место рождения — коннектикутская глубинка. Это объясняет тот факт, что высшее образование (специализация — международный бизнес) Натан получил не в одном из университетов Лиги плюща, а в достаточно скромном Университете Коннектикута. Получив диплом, Натан отправился в Иерусалим, где одновременно посещал занятия в Еврейском университете и подрабатывал водителем скорой помощи. Работа в «Красном магендовиде», как он сам указал в своем профиле LinkedIn, научила его «думать и действовать в условиях экстремального напряжения». Но оставаться в медицине Натан никогда не хотел. Вернувшись в США, он устроился консультантом в аналитическую компанию FactSet, а затем успел поработать в брокерских компаниях Вашингтона и Нью-Йорка, пока не решил основать собственную компанию.

Страстью Андерсона всегда были расследования. Он часами после работы исследовал отчетности компаний, пытаясь выявить финансовые преступления.

Благодаря своей страсти он познакомился с Гарри Моркополосом — человеком, который еще в 2000 году предупреждал Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что компания миллиардера Бернарда Мейдоффа Madoff Investment Securities была финансовой пирамидой. Власти арестовали Мейдоффа только восемь лет спустя. Но Моркополос уже тогда стал для Натана Андерсона образцом для подражания.

Свою маленькую аналитическую фирму, где до сих пор числятся менее десяти человек, Андерсон решил назвать в честь немецкого дирижабля «Гинденбург» — крупнейшего в свое время во всем мире, чей рейс 3 мая 1937 года обернулся одной из самых знаменитых катастроф XX века.

«Мы рассматриваем “Гинденбург” как воплощение полностью рукотворной, полностью предотвратимой катастрофы. Почти 100 человек были погружены на воздушный шар, наполненный самым легковоспламеняющимся элементом во вселенной. И это несмотря на то что ранее десятки летательных аппаратов на водородном топливе постигла та же судьба. Тем не менее операторов “Гинденбурга” это не остановило»,— говорится на сайте Hindenburg Research.

Сама катастрофа стала результатом череды допущений и откровенно халатных действий тех, кто отвечал за полеты дирижаблей. Так, сначала власти США запретили продавать другим странам гелий, которым должны были заполнять цепеллин. В итоге германские власти разрешили закачивать в дирижабли крайне взрывоопасный водород. Это, непогода во время посадки, лопнувший стальной трос и плохая электропроводность оболочки дирижабля привели к тому, что из-за короткого замыкания взорвался один из баллонов с водородом, а дирижабль с почти сотней пассажиров на борту сгорел всего за 34 секунды. В той катастрофе погибли 35 человек, и дирижабли больше никогда не использовались для пассажирских перевозок.

Фотогалерея Как начиналась и чем закончилась эпоха аэростатов Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Родиной дирижабля считается Франция, а отцом — математик и военный Жан-Батист Менье (1754-1793), предложивший проект аэростата, который поднимался бы в воздух на два-три километра при помощи трех воздушных винтов. Использовать его ученый предлагал для военных целей — в первую очередь, для разведки

На фото: жители французского Люневиля наблюдают за аварийной посадкой военного дирижабля Фото: Getty Images В 1793 году Жан-Батист Менье погиб, так и не реализовав проект. Прорыв произошел в 1852 году, когда француз Анри Жиффар совершил первый в истории полет на дирижабле. Аппарат работал на паровом двигателе, но впоследствии они не прижились. «Золотой век» дирижаблей начался позже, когда в воздухоплавание стали внедрять двигатели внутреннего сгорания Фото: Getty Images Имя немецкого изобретателя Фердинанда фон Цеппелина носят самые известные дирижабли первой половины ХХ века

На фото: цеппелин над Летним садом в Санкт-Петербурге Фото: Семейный архив Муратовых-Тихомировых Сконструированный Цеппелином аппарат LZ 3, совершивший первый полет в 1906 году, закупался немецкой армией. Так, спустя более века, осуществилась идея Менье, который хотел использовать дирижабли для военных нужд

На фото: цеппелин LZ 129 «Гинденбург» в небе над Нью-Йорком Фото: AP Во время Первой мировой войны аэростаты стояли на вооружении практически всех стран-участниц конфликта. К началу войны Российская империя имела около 20 боевых дирижаблей, но наибольших успехов в этом направлении достигла Германия Фото: AP Немецкие дирижабли развивали скорость до 90 км/ч, легко преодолевали 4,5 тыс. км и могли обрушить на противника несколько тонн бомб. Это выгодно отличало их от легких самолетов, которые редко несли больше пяти бомб. Известно, что 14 августа 1914 года один немецкий дирижабль разрушил более тысячи зданий в бельгийском Антверпене Фото: U.S. Naval Historical Center Американские дирижабли во время учений у побережья Атлантик-Сити в 1930 году Фото: U.S. Naval Historical Center Photograph. Дирижабли применялись и для грузоперевозок. Такой аппарат мог доставить по воздуху 8-12 тонн. В 1910 году первая пассажирская линия заработала по маршруту Фридрихсхафен—Дюссельдорф Фото: U.S. Naval Historical Center Photograph. Топливные резервуары американского дирижабля USS Shenandoah (ZR-1), построенного в 1923 году Фото: U.S. Naval Historical Center Photograph. Вслед за Германией пассажирские перевозки заработали во Франции и Великобритании. В конце 1920-х годов дирижабли начали выполнять трансатлантические пассажирские перелеты Фото: U.S. Naval Historical Center Photograph Рулевая рубка американского дирижабля USS Macon (ZRS-5), построенного в 1933 году Фото: USS Macon (ZRS-5) В 1926 году совместная норвежско-итало-американская экспедиция под руководством путешественника Руаля Амундсена на дирижабле «Норвегия» осуществила первый трансарктический перелет Фото: AP В 1928 году состоялась еще одна арктическая экспедиция. Дирижабль «Италия» под руководством исследователя Умберто Нобиле с экипажем из 16 человек пролетел над Северным полюсом, но на обратном пути потерпел крушение. Часть членов экипажа погибла, оставшиеся около месяца жили в разбитом на льду лагере. В спасении итальянских путешественников принимал участие СССР Фото: AP В 1928 году произошло первое в истории кругосветное путешествие на дирижабле. Немецкий «Граф Цепеллин» на тот момент являлся крупнейшим и наиболее передовым дирижаблем в мире

На фото: «Граф Цеппелин» в небе над Лондоном Фото: AP / Staff/Putnam В 1931 году в СССР при Главном управлении Главвоздухфлота была создана организация «Дирижаблестрой». Работы по производству дирижаблей на подмосковном предприятии велись до начала 1940-х годов

На фото: советский дирижабль «СССР-B6» Фото: Автор неизвестен Конец «золотого века» дирижаблестроения наступил в 1937 году после катастрофы цеппелина «Гинденбург», выполнявшего рейс из Германии в США. Дирижабль, выпущенный годом ранее, на момент постройки был самым большим воздушным судном в мире, его скорость достигала 135 км/ч

На фото: крушение «Гинденбурга» Фото: AP / ho/Philadelphia Public Ledger При посадке аппарата произошло возгорание. Дирижабль рухнул на землю в окрестностях Нью-Йорка, сгорев дотла менее чем за минуту. Погибли 35 из 97 человек на борту (13 пассажиров и 22 члена экипажа) и еще один рабочий на земле. Крушение «Гинденбурга» фактически стало концом коммерческого использования дирижаблей в транспортных целях Фото: AP Следующая фотография 1 / 17 Родиной дирижабля считается Франция, а отцом — математик и военный Жан-Батист Менье (1754-1793), предложивший проект аэростата, который поднимался бы в воздух на два-три километра при помощи трех воздушных винтов. Использовать его ученый предлагал для военных целей — в первую очередь, для разведки

На фото: жители французского Люневиля наблюдают за аварийной посадкой военного дирижабля Фото: Getty Images В 1793 году Жан-Батист Менье погиб, так и не реализовав проект. Прорыв произошел в 1852 году, когда француз Анри Жиффар совершил первый в истории полет на дирижабле. Аппарат работал на паровом двигателе, но впоследствии они не прижились. «Золотой век» дирижаблей начался позже, когда в воздухоплавание стали внедрять двигатели внутреннего сгорания Фото: Getty Images Имя немецкого изобретателя Фердинанда фон Цеппелина носят самые известные дирижабли первой половины ХХ века

На фото: цеппелин над Летним садом в Санкт-Петербурге Фото: Семейный архив Муратовых-Тихомировых Сконструированный Цеппелином аппарат LZ 3, совершивший первый полет в 1906 году, закупался немецкой армией. Так, спустя более века, осуществилась идея Менье, который хотел использовать дирижабли для военных нужд

На фото: цеппелин LZ 129 «Гинденбург» в небе над Нью-Йорком Фото: AP Во время Первой мировой войны аэростаты стояли на вооружении практически всех стран-участниц конфликта. К началу войны Российская империя имела около 20 боевых дирижаблей, но наибольших успехов в этом направлении достигла Германия Фото: AP Немецкие дирижабли развивали скорость до 90 км/ч, легко преодолевали 4,5 тыс. км и могли обрушить на противника несколько тонн бомб. Это выгодно отличало их от легких самолетов, которые редко несли больше пяти бомб. Известно, что 14 августа 1914 года один немецкий дирижабль разрушил более тысячи зданий в бельгийском Антверпене Фото: U.S. Naval Historical Center Американские дирижабли во время учений у побережья Атлантик-Сити в 1930 году Фото: U.S. Naval Historical Center Photograph. Дирижабли применялись и для грузоперевозок. Такой аппарат мог доставить по воздуху 8-12 тонн. В 1910 году первая пассажирская линия заработала по маршруту Фридрихсхафен—Дюссельдорф Фото: U.S. Naval Historical Center Photograph. Топливные резервуары американского дирижабля USS Shenandoah (ZR-1), построенного в 1923 году Фото: U.S. Naval Historical Center Photograph. Вслед за Германией пассажирские перевозки заработали во Франции и Великобритании. В конце 1920-х годов дирижабли начали выполнять трансатлантические пассажирские перелеты Фото: U.S. Naval Historical Center Photograph Рулевая рубка американского дирижабля USS Macon (ZRS-5), построенного в 1933 году Фото: USS Macon (ZRS-5) В 1926 году совместная норвежско-итало-американская экспедиция под руководством путешественника Руаля Амундсена на дирижабле «Норвегия» осуществила первый трансарктический перелет Фото: AP В 1928 году состоялась еще одна арктическая экспедиция. Дирижабль «Италия» под руководством исследователя Умберто Нобиле с экипажем из 16 человек пролетел над Северным полюсом, но на обратном пути потерпел крушение. Часть членов экипажа погибла, оставшиеся около месяца жили в разбитом на льду лагере. В спасении итальянских путешественников принимал участие СССР Фото: AP В 1928 году произошло первое в истории кругосветное путешествие на дирижабле. Немецкий «Граф Цепеллин» на тот момент являлся крупнейшим и наиболее передовым дирижаблем в мире

На фото: «Граф Цеппелин» в небе над Лондоном Фото: AP / Staff/Putnam В 1931 году в СССР при Главном управлении Главвоздухфлота была создана организация «Дирижаблестрой». Работы по производству дирижаблей на подмосковном предприятии велись до начала 1940-х годов

На фото: советский дирижабль «СССР-B6» Фото: Автор неизвестен Конец «золотого века» дирижаблестроения наступил в 1937 году после катастрофы цеппелина «Гинденбург», выполнявшего рейс из Германии в США. Дирижабль, выпущенный годом ранее, на момент постройки был самым большим воздушным судном в мире, его скорость достигала 135 км/ч

На фото: крушение «Гинденбурга» Фото: AP / ho/Philadelphia Public Ledger При посадке аппарата произошло возгорание. Дирижабль рухнул на землю в окрестностях Нью-Йорка, сгорев дотла менее чем за минуту. Погибли 35 из 97 человек на борту (13 пассажиров и 22 члена экипажа) и еще один рабочий на земле. Крушение «Гинденбурга» фактически стало концом коммерческого использования дирижаблей в транспортных целях Фото: AP Смотреть

Заявленная цель Натана Андерсона и его компании — выявлять такое же безответственное и незаконное поведение бизнесменов, чтобы количество жертв их компаний оказалось как можно меньшим. Вторая цель — которую компания, впрочем, афиширует не столь ярко — заработать на падении провинившихся бизнесов. Это у нее очень хорошо получается.

Продавец грехов

Hindenburg выпускает расследования против той или иной компании с завидной регулярностью — чуть ли не каждый месяц. Но в подавляющем большинстве случаев за эти годы речь шла о малоизвестных широкой аудитории компаниях, котирующихся на биржах в США. Тем не менее результат работы Hindenburg остается неизменным: вслед за докладом аналитической фирмы следуют обвинения в адрес провинившейся компании, а ее акции падают в цене. Так было с Opko Health и Riot Blockchain в конце 2017 года, так было с китайской Yangtze River Port & Logistics в 2018 году или с Predictive Technology в марте 2020 года.

Но главным успехом до января текущего года в истории Hindenburg было расследование против Nikola Motors — американского производителя электрических грузовиков, чья капитализация при IPO в июне 2020 года составила $34 млрд. С тех пор она сократилась в 25 раз. И во многом это «заслуга» Hindenburg Research.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Nikola Motors Тревор Милтон

Фото: Massimo Pinca / Reuters Основатель Nikola Motors Тревор Милтон

Фото: Massimo Pinca / Reuters

В сентябре 2020 года Hindenburg выпустила доклад, в котором обвинила руководство Nikola в том, что оно ввело инвесторов в заблуждение. В расследовании говорилось, что компания приводила в своих отчетах «десятки» ложных утверждений о технологических разработках, чтобы привлечь к сотрудничеству других автомобильных производителей. Одним из них стала General Motors, которая как раз в начале сентября 2020 года приобрела 11% акций Nikola за $2 млрд, после чего акции производителя электрогрузовиков подскочили в цене на 40%. Тогда-то Hindenburg и нанесла свой удар, одновременно раскрыв свои короткие позиции в Nikola.

Расследование Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США закончилось обвинительным приговором для основателя Nikola Тревора Милтона. А Hindenburg, по данным Fortune, заработала на операции $263 млн.

В том, что Hindenburg использует финансовую и прочую документацию компаний для того, чтобы затем заработать на их же проступках, нет ничего криминального. В отличие от журналистов или сотрудников этих самых компаний, аналитики Hindenburg могут себе это позволить. «Метод чист, они в дисклеймере об этом пишут и открыто заявляют о своей позиции. Инвестор, зная о позиции автора такого исследования, может действовать, как ему кажется правильным»,— отмечают эксперты, опрошенные «Ъ». Да и Натан Андерсон далеко не первый, кто решил построить на этом свой бизнес. Среди инвесторов-активистов, играющих на понижение компаний, например, Citron и Muddy Waters Research.

Но благодаря удачному кейсу с разоблачением Nikola компания Андерсона заработала столь важный в этой сфере авторитет и уровень доверия крупных инвесторов. И именно это позволило Hindenburg затеять куда более масштабную партию, чем с Nikola.

Расхититель индийской империи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за расследования Hindenburg Research всего за десять дней потери Adani Group достигли $119,4 млрд

Фото: Rajanish Kakade / AP Из-за расследования Hindenburg Research всего за десять дней потери Adani Group достигли $119,4 млрд

Фото: Rajanish Kakade / AP

24 января маленькая компания Андерсона решила бросить вызов одному из крупнейших конгломератов Индии — Adani Group. К этому удару компания готовилась больше двух лет.

В расследовании Hindenburg говорится, что «Adani Group в течение десятилетий была вовлечена в наглые манипуляции с акциями и схемы мошенничества с отчетностью». Hindenburg также поставила под сомнение «заоблачную оценку» компаний, входящих в группу, и заявила, что на самом деле у конгломерата есть «существенные долги». В расследовании упоминаются коррупция, мошенничество, создание офшоров, отмывание денег и даже давление на органы власти Индии. И, разумеется, аналитическая компания тут же заявила, что готова сыграть на понижение стоимости акций индийского конгломерата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Индийский миллиардер Гаутам Адани

Фото: Amir Cohen/File Photo/File Photo, Reuters Индийский миллиардер Гаутам Адани

Фото: Amir Cohen/File Photo/File Photo, Reuters

Adani Group принадлежит Гаутаму Адани, который начал строить свою бизнес-империю еще в 1980-х годах. В 2022 году он вошел в тройку богатейших людей планеты. В январе текущего года его состояние оценивалось в $120 млрд. Но после того как Hindenburg опубликовала свое расследование, котировки акций, входящих в его конгломерат, полетели стремительно вниз. Всего за десять дней потери Adani Group достигли $119,4 млрд. Сам же Гаутам Адани сначала лишился места в десятке богатейших миллиардеров по версии Bloomberg, а затем и статуса самого состоятельного человека Азии. Сейчас он располагается уже на 21-м месте в индексе миллиардеров Bloomberg, а его состояние сократилось вдвое — до $61,3 млрд.

Сама Adani тут же попыталась исправить ситуацию на рынке, выпустив доклад на 413 страниц, в котором отвергла все обвинения в свой адрес. Adani даже не побоялась назвать расследование «расчетливой атакой на Индию» и заявила, что готова судиться с Hindenburg.

Американскую компанию это, впрочем, нисколько не пугает, и она, очевидно, рассчитывала именно на этот сценарий. Как отмечают эксперты, такие аналитические агентства изначально выбирают слабые компании, которые ведут нечестные корпоративные практики, а сложность анализа зависит от того, насколько хорошо компания прячет свои нелегальные действия. «В большинстве случаев аналитические команды правы в своих выводах, поскольку для них главное — сохранение репутации на рынке»,— заявил «Ъ» один из экспертов.

Hindenburg уже ответила, что, несмотря на свой внушительный объем, доклад Adani оказался крайне неубедительным, а на 62 из 88 поставленных аналитической фирмой вопросов так и не последовало четкого ответа. И, судя по динамике цен акций Adani Group, рынок склонен верить Hindenburg.

Кирилл Сарханянц