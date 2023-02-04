Hindenburg, полюбивший падения

Последние две недели внимание инвесторов и СМИ всего мира приковано к небольшой американской аналитической компании Hindenburg Research. Точнее, к тому, что ей удалось сделать — своим докладом она почти вдвое обесценила один из крупнейших конгломератов Индии, Adani Group. И хорошо на этом заработала.
Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto
Идейный разоблачитель
Hindenburg Research, оказавшаяся в конце января в центре внимания мировых СМИ, была основана в ноябре 2017 года американцем Натаном Андерсоном. Он родился в хорошей, но не слишком богатой семье: отец работал преподавателем колледжа, мать — медсестрой. Место рождения — коннектикутская глубинка. Это объясняет тот факт, что высшее образование (специализация — международный бизнес) Натан получил не в одном из университетов Лиги плюща, а в достаточно скромном Университете Коннектикута. Получив диплом, Натан отправился в Иерусалим, где одновременно посещал занятия в Еврейском университете и подрабатывал водителем скорой помощи. Работа в «Красном магендовиде», как он сам указал в своем профиле LinkedIn, научила его «думать и действовать в условиях экстремального напряжения». Но оставаться в медицине Натан никогда не хотел. Вернувшись в США, он устроился консультантом в аналитическую компанию FactSet, а затем успел поработать в брокерских компаниях Вашингтона и Нью-Йорка, пока не решил основать собственную компанию.
Страстью Андерсона всегда были расследования. Он часами после работы исследовал отчетности компаний, пытаясь выявить финансовые преступления.
Благодаря своей страсти он познакомился с Гарри Моркополосом — человеком, который еще в 2000 году предупреждал Комиссию по ценным бумагам и биржам США, что компания миллиардера Бернарда Мейдоффа Madoff Investment Securities была финансовой пирамидой. Власти арестовали Мейдоффа только восемь лет спустя. Но Моркополос уже тогда стал для Натана Андерсона образцом для подражания.
Свою маленькую аналитическую фирму, где до сих пор числятся менее десяти человек, Андерсон решил назвать в честь немецкого дирижабля «Гинденбург» — крупнейшего в свое время во всем мире, чей рейс 3 мая 1937 года обернулся одной из самых знаменитых катастроф XX века.
«Мы рассматриваем “Гинденбург” как воплощение полностью рукотворной, полностью предотвратимой катастрофы. Почти 100 человек были погружены на воздушный шар, наполненный самым легковоспламеняющимся элементом во вселенной. И это несмотря на то что ранее десятки летательных аппаратов на водородном топливе постигла та же судьба. Тем не менее операторов “Гинденбурга” это не остановило»,— говорится на сайте Hindenburg Research.
Сама катастрофа стала результатом череды допущений и откровенно халатных действий тех, кто отвечал за полеты дирижаблей. Так, сначала власти США запретили продавать другим странам гелий, которым должны были заполнять цепеллин. В итоге германские власти разрешили закачивать в дирижабли крайне взрывоопасный водород. Это, непогода во время посадки, лопнувший стальной трос и плохая электропроводность оболочки дирижабля привели к тому, что из-за короткого замыкания взорвался один из баллонов с водородом, а дирижабль с почти сотней пассажиров на борту сгорел всего за 34 секунды. В той катастрофе погибли 35 человек, и дирижабли больше никогда не использовались для пассажирских перевозок.
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Заявленная цель Натана Андерсона и его компании — выявлять такое же безответственное и незаконное поведение бизнесменов, чтобы количество жертв их компаний оказалось как можно меньшим. Вторая цель — которую компания, впрочем, афиширует не столь ярко — заработать на падении провинившихся бизнесов. Это у нее очень хорошо получается.
Продавец грехов
Hindenburg выпускает расследования против той или иной компании с завидной регулярностью — чуть ли не каждый месяц. Но в подавляющем большинстве случаев за эти годы речь шла о малоизвестных широкой аудитории компаниях, котирующихся на биржах в США. Тем не менее результат работы Hindenburg остается неизменным: вслед за докладом аналитической фирмы следуют обвинения в адрес провинившейся компании, а ее акции падают в цене. Так было с Opko Health и Riot Blockchain в конце 2017 года, так было с китайской Yangtze River Port & Logistics в 2018 году или с Predictive Technology в марте 2020 года.
Но главным успехом до января текущего года в истории Hindenburg было расследование против Nikola Motors — американского производителя электрических грузовиков, чья капитализация при IPO в июне 2020 года составила $34 млрд. С тех пор она сократилась в 25 раз. И во многом это «заслуга» Hindenburg Research.
Основатель Nikola Motors Тревор Милтон
Фото: Massimo Pinca / Reuters
В сентябре 2020 года Hindenburg выпустила доклад, в котором обвинила руководство Nikola в том, что оно ввело инвесторов в заблуждение. В расследовании говорилось, что компания приводила в своих отчетах «десятки» ложных утверждений о технологических разработках, чтобы привлечь к сотрудничеству других автомобильных производителей. Одним из них стала General Motors, которая как раз в начале сентября 2020 года приобрела 11% акций Nikola за $2 млрд, после чего акции производителя электрогрузовиков подскочили в цене на 40%. Тогда-то Hindenburg и нанесла свой удар, одновременно раскрыв свои короткие позиции в Nikola.
Расследование Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США закончилось обвинительным приговором для основателя Nikola Тревора Милтона. А Hindenburg, по данным Fortune, заработала на операции $263 млн.
В том, что Hindenburg использует финансовую и прочую документацию компаний для того, чтобы затем заработать на их же проступках, нет ничего криминального. В отличие от журналистов или сотрудников этих самых компаний, аналитики Hindenburg могут себе это позволить. «Метод чист, они в дисклеймере об этом пишут и открыто заявляют о своей позиции. Инвестор, зная о позиции автора такого исследования, может действовать, как ему кажется правильным»,— отмечают эксперты, опрошенные «Ъ». Да и Натан Андерсон далеко не первый, кто решил построить на этом свой бизнес. Среди инвесторов-активистов, играющих на понижение компаний, например, Citron и Muddy Waters Research.
Но благодаря удачному кейсу с разоблачением Nikola компания Андерсона заработала столь важный в этой сфере авторитет и уровень доверия крупных инвесторов. И именно это позволило Hindenburg затеять куда более масштабную партию, чем с Nikola.
Расхититель индийской империи
Из-за расследования Hindenburg Research всего за десять дней потери Adani Group достигли $119,4 млрд
Фото: Rajanish Kakade / AP
24 января маленькая компания Андерсона решила бросить вызов одному из крупнейших конгломератов Индии — Adani Group. К этому удару компания готовилась больше двух лет.
В расследовании Hindenburg говорится, что «Adani Group в течение десятилетий была вовлечена в наглые манипуляции с акциями и схемы мошенничества с отчетностью». Hindenburg также поставила под сомнение «заоблачную оценку» компаний, входящих в группу, и заявила, что на самом деле у конгломерата есть «существенные долги». В расследовании упоминаются коррупция, мошенничество, создание офшоров, отмывание денег и даже давление на органы власти Индии. И, разумеется, аналитическая компания тут же заявила, что готова сыграть на понижение стоимости акций индийского конгломерата.
Индийский миллиардер Гаутам Адани
Фото: Amir Cohen/File Photo/File Photo, Reuters
Adani Group принадлежит Гаутаму Адани, который начал строить свою бизнес-империю еще в 1980-х годах. В 2022 году он вошел в тройку богатейших людей планеты. В январе текущего года его состояние оценивалось в $120 млрд. Но после того как Hindenburg опубликовала свое расследование, котировки акций, входящих в его конгломерат, полетели стремительно вниз. Всего за десять дней потери Adani Group достигли $119,4 млрд. Сам же Гаутам Адани сначала лишился места в десятке богатейших миллиардеров по версии Bloomberg, а затем и статуса самого состоятельного человека Азии. Сейчас он располагается уже на 21-м месте в индексе миллиардеров Bloomberg, а его состояние сократилось вдвое — до $61,3 млрд.
Сама Adani тут же попыталась исправить ситуацию на рынке, выпустив доклад на 413 страниц, в котором отвергла все обвинения в свой адрес. Adani даже не побоялась назвать расследование «расчетливой атакой на Индию» и заявила, что готова судиться с Hindenburg.
Американскую компанию это, впрочем, нисколько не пугает, и она, очевидно, рассчитывала именно на этот сценарий. Как отмечают эксперты, такие аналитические агентства изначально выбирают слабые компании, которые ведут нечестные корпоративные практики, а сложность анализа зависит от того, насколько хорошо компания прячет свои нелегальные действия. «В большинстве случаев аналитические команды правы в своих выводах, поскольку для них главное — сохранение репутации на рынке»,— заявил «Ъ» один из экспертов.
Hindenburg уже ответила, что, несмотря на свой внушительный объем, доклад Adani оказался крайне неубедительным, а на 62 из 88 поставленных аналитической фирмой вопросов так и не последовало четкого ответа. И, судя по динамике цен акций Adani Group, рынок склонен верить Hindenburg.