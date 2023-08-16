Carlsberg Group собирается юридически защищать долю в «Балтике»

В датской Carlsberg Group (владеет пивоваренной компанией «Балтика») собираются предпринять юридические действия и меры для защиты российских активов. Информация об этом указано в ее отчете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Нас шокировал указ президента России о временной передаче бизнеса («Балтики» — «Ъ-СПб») во временное управление Росимущества. Мы оцениваем ситуацию и правовые последствия этого весьма неожиданного шага и будем стремиться защитить наши активы»,— приводятся в отчетности Carlsberg Group слова ее главного исполнительного директора Кеес т'Харта.

В апреле 2022 года Carlsberg Group объявила об уходе из России на фоне российской специальной военной операции на Украине. В июне этого года датская компания объявила о достижении договоренностей с неназванным покупателем о продаже «Балтики», которая управляют восемью заводами в России. Однако, 16 июня президент России Владимир Путин подписал указ о ее передаче во временное управление Росимущества. Carlsberg Group продолжит попытки продать российский бизнес несмотря на неопределенность, сказано в отчетности компании.

Константин Куркин

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