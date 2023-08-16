Молодым предпринимателям Саратовской области предлагают субсидии

В Саратовской области стартует прием заявок на субсидии для молодых и социально ориентированных объектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Подробностями поделились в пресс-службе регионального министерства экономического развития.

Поучаствовать могут представители МСП в возрасте до 25 лет и состоящие в реестре социальных предпринимателей — без возрастных ограничений.

Заявки будут принимать с 23 августа до 22 сентября. Предприниматели смогут получить на реализацию проекта от 100 до 500 тыс. руб., но с условием — не менее 25% софинансирования получателем.

Грантовые средства можно будет потратить на аренду или ремонт нежилого помещения, покупку строительных материалов и оборудования, оплату коммунальных услуг, электроснабжения, связи, а также на другие, подробно описанные в опубликованном на сайте ведомства документе, нужды.

На указанные цели правительство Саратовской области заложило 9,7 млн руб. из регионального бюджета.

Дарья Васенина

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