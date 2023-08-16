Проект правительственного квартала на Сенной площади прорабатывает ГК Glorax

Проработкой проекта правительственного квартала на Сенной площади в Нижнем Новгороде занимается группа компаний Glorax, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном министерстве градостроительной деятельности.

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По данным министерства, компанией предложена концепция размещения правительственного квартала. В рамках этой концепции будет сформированы решения по объемно-планировочной увязке делового комплекса в развивающееся городское пространство. На следующих стадиях разработки проекта, после создания облика многофункциональной территории, будут определены его технико-экономические параметры, проведен расчет финансово-экономической части проекта и определены сроки реализации.

На текущем этапе механизмы реализации проекта и источники его финансирования не определены.

Как писал «Ъ-Приволжье», на встрече с нижегородскими предпринимателями губернатор Глеб Никитин рассказал, что на Сенной площади планируется построить современный деловой центр на 144 тыс. кв. м. В нем будут размещаться коммерческие площади, офисы и жилые помещения. В этот же квартал планируется перевезти органы государственной власти.

В правительстве Нижегородской области ранее проект оценивали более чем в 25 млрд руб.

Андрей Репин