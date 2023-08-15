Правительственный квартал на Сенной площади построят по концепции «сухих ног»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с нижегородским бизнес-сообществом подтвердил планы регионального правительства по строительству нового правительственного квартала площадью более 144 кв.м в районе Сенной площади в Нижнем Новгороде. По его словам, квартал будет соединен с новой станцией метро «Сенная» и интермодальным транспортным узлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

«Квартал будет построен по концепции "сухих ног". Наша цель, чтобы можно было с тремя пересадками и не выходя на улицу добраться из Нижнего Новгорода до Москва-Сити (на метро, поезде и снова на метро. Ъ). Выходим на принципиально новый уровень комфорта деловых коммуникаций»,— отметил губернатор. По его словам, в новом деловом кластере разместятся коммерческие помещения, апартаменты для проживания, досуг и государственные институты.

Как писал «Ъ-Приволжье», о том, что в районе Сенной площади планируется возвести правительственный квартал, куда смогут переехать все органы власти, стало известно в 2021 году. Об этой идее Глеб Никитин рассказывал президенту России Владимиру Путину во время его визита в Нижний Новгород в день празднования 800-летия города. В середине 2022 года строительство правительственного квартала на площади Сенной оценивалось 25,2 млрд руб.

Андрей Репин