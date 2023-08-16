В Екатеринбурге прошла презентация книги «По ту и по сю сторону бажовского мира»

Презентация книги про уральского писателя Павла Бажова «По ту и по сю сторону бажовского мира» прошла в Доме журналистов в Екатеринбурге. Издание рассказывает о малоизвестных и спорных фактах биографии Павла Бажова, об истоках сказовых образов. Книга издана тиражом 1,1 тыс. экземпляров.

«Задумывалась книга для того, чтобы максимальное количество уральцев почувствовали живительную силу наших природных уральских корней, все это многоцветие и многообразие потрясающих бажовских образов и Вселенной писателя. Эта книга попытка поговорить с сегодняшним читателем на его языке. Формат этого издание — короткие истории, которые содержат интригу в каждом абзаце»,— рассказал куратор проекта Александр Федосов на пресс-конференции.

Он обратил внимание на визуальную часть книги. По его словам, читатели увидят иллюстрации художника Константина Кузнецова к сказам 1942 года издания.

Александр Федосов — историк, журналист, автор и руководитель народного музея «Малахитовая шкатулка» в Полевском, автор книги «Главный цветок страны Советов», лауреат Общенациональной литературной премии имени Павла Бажова.

Музей «Малахитовая шкатулка» работает в Полевском с 2019 года. В коллекции более 200 уникальных экспонатов, в том числе самая большая и самая маленькая малахитовые шкатулки в мире.

Елена Медведева

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте