Аэропорт Пулково подписал соглашение о сотрудничестве с «Третьим парком»

«Воздушные ворота Северной столицы», компания, управляющая аэропортом Пулково, подписала меморандум с сотрудничестве с крупнейшим петербургским автобусным перевозчиком — АО «Третий парк», сообщили в пресс-службе «ВВСС».

Представители компании рассказали, что стороны договорились развивать партнерские отношения в области гостеприимства. «В рамках сотрудничества запланированы аудит качества услуг и работы с обращениями пассажиров, встречи для обмена опытом и оценки процессов анализа обратной связи»,— говорится в сообщении.

Главный операционный директор «ВВСС» Андрей Дробович рассказал, что консолидация усилий с одним из игроков локального транспортного рынка, а также применение его опыта помогут модернизировать клиентский сервис и добиться высоких результатов при создании новых систем качества.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в июле Пулково приблизился к показателям пассажиропотока доковидного периода. За первые семь месяцев 2023 года аэропорт обслужил более 10 млн пассажиров. Эксперты считают, что при сохранении нынешних тенденций воздушная гавань способна выйти на намеченный на этот год показатель в 20 млн пассажиров по итогам года, чему может способствовать возобновление безвизового обмена туристическими группами между Россией и Китаем.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте