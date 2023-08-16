Концерн JLR в рамках обновления модельного ряда марки Jaguar откажется от электрокроссовера I-Pace и нескольких других выпускающихся автомобилей, сообщает Autocar со ссылкой на главу британского автопроизводителя Адриана Марделла.

Как пояснил господин Марделл, в основу новых моделей британской марки ляжет специально разработанная платформа Jaguar Electrified Architecture (JEA), на основе которой создадут как минимум три новых электромобиля. Одним из них станет некий «четырехдверный GT», а данных о двух других новинках пока нет.

Jaguar I-Pace сыграет свою роль связующего звена между текущим модельным рядом и грядущими премьерами, после чего будет снят с производства. Ожидается, что выпуск электрокроссовера завершат к 2025 году — на конец 2024-го намечена премьера первой новинки Jaguar, а на рынок она выйдет в первой половине 2025 года.

Напомним, электрический кроссовер Jaguar выпускается с 2018 года. По сегодняшний день I-Pace является единственным электромобилем в линейке британского бренда.

Максим Вершинин

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