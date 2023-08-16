В Ярославле на заводе рабочего придавило бетонной плитой

Ярославский СК начал доследственную проверку по факту получения травм 47-летним рабочим на заводе. Мужчину во время работ придавило бетонной плитой, сейчас он находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

По предварительным данным, 15 августа на заводе проводились ремонтные работы помещений. При разборке входной двери рабочего придавило бетонной плитой, в результате чего он получил телесные повреждения.

«Следователем продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Выполнен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. По результатам проведения доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в СК.

Как уточнил источник «Ъ-Ярославль», инцидент произошел на ярославском электромашиностроительном заводе.

Алла Чижова