«Цифровая долина Прикамья» войдет в Пермский ИТ-консорциум по «сквозной» технологии «фотоника»

К подписанию готовится соглашение, в рамках которого «Цифровая долина Прикамья» войдет в ИТ-консорциум Центра компетенций НТИ. В качестве первого шага планируется разработать конкурсные номинации для программы Фонда содействия инновациям. Проектами уже заинтересовались «Росатом» и РЖД.



Генеральный директор Фонда «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь рассказал, что на рабочем совещании с руководством Центра компетенций НТИ «Фотоника» было решено объединить усилия по созданию консорциума федерального уровня ИТ-направления фотоники, в рамках которого будут вырабатываться новые предложения. Они будут включать в себя использование разработок отечественных ученых и программистов в различных отраслях экономики, а не только в чистой науке или ИТ-индустрии. «Мы уже запланировали подготовку конкурсных программ для Фонда содействия инновациям, при этом проекты победителей станут частью нашей работы по масштабированию этих технологий», – сказал Алексей Ландарь.

Центр компетенций Национальной технологической инициативы «Фотоника» (ЦК НТИ «Фотоника») был создан в декабре 2020 года на базе Пермского государственного национального исследовательского университета. На сегодняшний день в России действует уже 24 подобных центра. Все они являются инженерно-образовательными консорциумами, которые занимаются развитием «сквозных» технологий НТИ.

Пермский центр – единственный в России, который занимается проектами и исследованиями в области фотоники. На его базе создан консорциум, в который входят 66 участников: 23 вуза, 26 промышленных предприятий, 14 научных организаций и три института поддержки из самых разных регионов – от Санкт-Петербурга до Владивостока. Ключевые участники консорциума – это Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), ПАО «ПНППК», ООО «Инверсия-Сенсор», ИАиЭ СО РАН и ИТМО «Сколтех».

Сейчас в Пермском крае создают всероссийский ИТ-консорциум, который будет аккумулировать, дорабатывать и масштабировать на федеральный уровень проекты по «сквозной» технологии «фотоника». Консорциум создается по предложению Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Фотоника», при поддержке Фонда «Цифровая долина Прикамья» и Федерального партийного проекта «Цифровая Россия».

«Фотоника – новое научное направление для всего мира, и, учитывая наши уже имеющиеся наработки, у России есть все шансы занять лидирующее место по фотонным технологиям и создать значительный объем экспортных поставок российских продуктов в дружественные страны», – подчеркнул директор Центра НТИ «Фотоника» Николай Косвинцев.

Депутат Государственной Думы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин поддерживает инициативу Николая Косвинцева о масштабировании ИТ-разработок в сфере фотоники.

«Минцифры России и крупные компании высоко оценили предложение коллег, так как фотоника не только позволяет увеличить производительность труда, но по некоторым своим направлениям создает уникальные условия для качественного изменения возможностей ИТ-продуктов. К примеру, новый проект ООО «Веб-Разработка» – «ФотоРэй», который использует фотоны, помогает достичь намного большей скорости передачи данных. Вступление «Цифровой долины Прикамья» в консорциум позволит нам решать совместно многие задачи и добиться синергетического эффекта в развитии этого направления», – подчеркнул Антон Немкин.