В Свердловской области до 2026 года откроют центр по производству беспилотников

В Свердловской области до 2026 года появится научно-производственный центр (НПЦ) беспилотных авиасистем (БАС). Об этом сообщил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, передает департамент информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам Алексея Шмыкова, в России до 2027 года будут созданы 48 таких центров, в том числе и в Свердловской области. По данным министерства промышленности и науки региона, в числе потенциальных резидентов НПЦ уже около 15 компаний. В их числе предприятия, которые производят бесплилотники для энергетической и нефтегазовой отрасли, железных дорог, а также предприятия по производству материалов и комплектующих для дронов.

«Партнерами будущего цента БАС станут ведущие вузы, колледжи в области энергетики, мехатроники, электроники и машиностроения, а также учреждения дополнительного профессионального образования и даже школы»,— сказано в сообщении.

По данным правительства, министерство образования и молодежной политики региона готовит заявку для участия в конкурсе на получение федерального финансирования на оснащение школ и техникумов базой для проектирования, создания и эксплуатации беспилотников. Предполагается, что в 2024–2026 годы такую базу могут получить более 600 школ и более 20 колледжей.

Напомним, в Новокольцовском районе Екатеринбурга построят технопарк «Космос», в котором студенты Уральского федерального университета (УрФУ) смогут проходить производственную практику, связанную с микроэлектроникой, искусственным интеллектом и космическими исследованиями.

Полина Хабарова

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