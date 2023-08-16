Компания Kia готовит лимитированную версию электромобиля EV6, которая будет доступна только в Северной Америке.

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Фото: Kia Kia EV6 GT

Фото: Kia

На мероприятии The Quail, a Motorsports Gathering в США будет представлена новая модификация 585-сильного электромобиля EV6 GT. Особенностью спецверсии станет особый декор кузова и салона с эксклюзивными цветовыми сочетаниями — детальной информации о грядущей премьере южнокорейский автопроизводитель не приводит.

Тираж лимитированного Kia EV6 GT составит 1 тыс. экземпляров. Напомним, премьера модели состоялась весной 2021 года.

Максим Вершинин

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