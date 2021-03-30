Kia представила серийный электромобиль EV6

Kia EV6 GT. Фото: Kia

Kia EV6 GT. Фото: Kia

Kia EV6 GT. Фото: Kia

Новая модель стала первым электромобилем марки, созданным на платформе E-GMP с технологией Vehicle to Load, позволяющей использовать электромобиль в качестве источника энергии для электроприборов напряжением 110 В и 220 В через розетку мощностью 3,6 кВт.

Электромобиль поддерживает зарядные станции с напряжением 800 вольт и мощностью 350 кВт, которые позволяют зарядить батарею с 10% до 80% за 18 минут или зарядиться на 100 км пути за 5 минут.

Батареи размещены под полом кузова, а клиенты могут выбирать между версию с одним мотором сзади или двумя электродвигателями, спереди и сзади. Версия Standard Range с батареей на 58 кВтч может иметь единственный 170-сильный мотор (запас хода 400 км) или два двигателя суммарной мощностью 235 л.с. (запас хода 380 км). Вариант Long Range с аккумулятором 77,4 кВт/ч имеет один 235-сильный мотор (запас хода 510 км) или два 325-сильных (запас хода 490 км). Для всех перечисленных версий можно заказать исполнение GT Line с особым декором кузова и салона, перенастроенной подвеской и рулем.

Топовой версией Kia EV6 является модификация GT, оснащенная двумя моторами общей мощностью 585 л.с. и аккумулятором на 77,4 кВт/ч, обеспечивающим запас хода без подзарядки до 400 км. GT-версия имеет электронную имитацию блокировки дифференциала задней оси, особое оформление кузова и интерьера.

Оснащение новинки включает фирменный автопилот второго уровня, а также ряд других ассистентов водителя — систему предотвращения фронтальных столкновений, систему мониторинга слепых зон, интеллектуальную систему ограничения скорости, систему слежения за состоянием водителя и прочие системы комплекса Drive Wise. Для Kia EV6 предусмотрены цифровая панель приборов с 12-дюймовый экраном, мультимедиа с аналогичным по размеру дисплеем, проекционный экран с системой дополненной реальности, акустика Meridian, онлайн-сервисы и другие опции.

Новый электромобиль Kia EV6 на европейском рынке появится во второй половине 2021 года. О выходе модели на российский рынок информации пока нет.