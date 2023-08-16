«Нужны люди с горящими глазами»

В Ярославской области активно развиваются социально ориентированные некоммерческие организации. По оценкам региональных властей, в деятельность НКО вовлечены около 100 тыс. жителей области. НКО проводят крупные мероприятия, такие как «Фестиваль академической науки», «Гражданский форум» и другие. О том, как сейчас работают НКО и их перспективах «Ъ-Ярославль» поговорил с директором департамента общественных связей правительства Ярославской области Дмитрием Юнусовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Юнусов

Фото: Алина Красавина Дмитрий Юнусов

Фото: Алина Красавина

— Насколько развиты социально-ориентированные НКО в Ярославской области?

— Если отталкиваться от объективных цифр, то в ЦФО мы по итогам 2022 года на первом месте по развитию некоммерческого сектора, а вообще в стране — на шестом, поэтому основная наша задача сохранять высокие позиции. Если говорить конкретно про наши локальные НКО, то у нас их порядка тысячи восьмисот в регионе. Примерно на семьдесят НКО в год мы прирастаем, но количество, хотя оно достаточно большое, все-таки не самое главное. Главное — качество: чтобы все они были активны, образованны в плане понимания ответственности, чтобы знали о мерах поддержки, которую могут получить, чтобы они участвовали в грантах различного уровня, желательно не только регионального, но и федерального, потому что возможностей там больше. Вот над этой задачей мы плотно работаем.

— Плюс семьдесят НКО в год. Какая-то часть, наверное, ликвидируется?

— К сожалению, некоторые НКО вынуждены закрываться, но все-таки прирост гораздо больше, чем закрытие.

— А в каких сферах идет прирост?

— Это зависит от этапа развития государства и от внешних вызовов, которые стоят перед нами. Сейчас рост идет в сфере патриотического воспитания и в сфере поддержки СВО. Многие переориентировали свою деятельность и акцент сделали на этих направлениях. Как к этому вообще люди приходят? Сначала они начинают что-то делать, а потом, когда вокруг них образуется коллектив, принимается решение о создании НКО. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы привлекать еще больше ресурсов и для статуса, потому что, если взять благотворительную деятельность, то многим же непонятно, кому можно деньги перечислять, а кому нельзя. Поэтому губернатором принято решение возобновить работу Совета по поддержке благотворительной деятельности.

— Кто входит в Совет и для чего он нужен?

— Туда входят сотрудники правительства области, уже зарекомендовавшие себя благотворительные организации, такие как «Фонд милосердия и здоровья». Совет рассматривает заявки на получение статуса благотворительной организации, они вносятся в реестр. Это некая верификация, своего рода СРО. Чем больше организаций войдут в реестр, тем лучше.

— Совет не указывает, куда тратить деньги?

— Ни в коем случае. Это самостоятельная деятельность организаторов НКО, их право.

— Какой объем средств привлекают ярославские НКО?

— Если возьмем средства региональные и средства Фонда президентских грантов, могу привести статистику за последние три года: 2021 год — это порядка 20 млн руб., причем с большей долей региональных средств. 2022 год — это порядка 42 млн руб., и доля фондов президентских грантов стала расти, а в этом году в сумме получилось порядка 72 млн. То есть прирост идет не на проценты, а каждый год почти в 2 раза. Кроме этих 72 млн наши СО НКО участвуют в Фонде культурных инициатив, есть и другие гранты — фонд Потанина и так далее. Общий размер привлеченных средств даже сложно оценить, но это сотни миллионов рублей ежегодно.

— Вы можете привести в качестве примера наиболее удачные проекты, с вашей точки зрения.

—Очень хочется поблагодарить Светлану Николаевну Лягушеву («Фонд милосердия и здоровья»), ее проекты. Из таких проектов, которые недавно появились, это, к примеру, «Романовские каникулы». В Тутаеве на левой, романовской стороне живут больше десятка семей художников, пишут картины, а летом проводится большой фестиваль. Художники, ремесленники, творческие люди открывают свои двери, и можно спокойно, как в музее, приходить туда всем желающим. Они выставляют свою продукцию на улице, устраивают мастер-классы. Плюс среда Романова помогает: декораций не надо, все и так прекрасно — Волга, храмы, тишина, холмы. Фестиваль уже стал регулярным. На этой неделе мы вместе с губернатором подведем итоги грантового конкурса, в котором в этом году целых 19 различных номинаций. Всего мы получили 107 заявок, до оценки дошли 87. Планируется, что будет около 50 победителей.

— Какие направления?

— Культура, духовно-нравственное воспитание, молодежная политика. Молодежь заявляется с разными волонтерскими инициативами.

— Работают ли НКО в сфере образования?

— Пока набирают свои обороты. Очень активный, конечно, фонд ярославской школы №33. В этом году фонд провел Фестиваль академической науки в Вятском при поддержке бизнеса и правительства области. Потрясающее мероприятие: 500 детей, 200 преподавателей, около 50 профессоров высокого уровня, докторов наук из разных ведущих университетов.

Михаил Яковлевич Евраев был на фестивале и обещал поддержку на регулярной основе. Такие проекты должны тиражироваться. И даже, скорее, не сами проекты, а подход родителей к развитию инфраструктуры образовательных организаций, куда ходят их дети. Если тебе не все равно, если видишь, что нужна помощь, пример 33-ей школы показывает, что есть возможность средства привлекать. Тут самое главное — это найти драйвера, человека с горящими глазами, который, будет всех на уши поднимать в хорошем смысле этого слова. Если такие НКО будут созданы при каждой крупной школе, они начнут мотивировать друг друга, в том числе обмениваться лучшими практиками.

— Такие проекты как «Фестиваль академической науки» расширяет образовательный горизонт школьников?

— Конечно, но это еще и дает возможность вузам презентовать себя, дает возможность бизнесу быть социальным участником этого процесса. А бизнес, допустим, «Р-фарм», через многоуровневый образовательный подход набирает себе и будущих сотрудников.

— Значительную роль еще играют выпускники, которые также приняли участие в фестивале.

— Это абсолютно правильный тренд, крупнейшие вузы мира живут за счет успешных выпускников. Это более глубокая связь, дружеская, наставническая. Я знаю, что многие выпускники 33-й школы искренне благодарны ей и спустя годы возвращаются, уже реализовав себя в профессии. Необязательно становиться математиком, можно, как Андрей Медведев, быть успешным предпринимателем, заниматься электростанциями — не совсем связанные вещи, но тем не менее базу-то все равно дает школа. И очень правильная инициатива создания эндаумент-фондов (фондов целевого капитала для развития школы или вуза — «Ъ-Ярославль»). Но надо понимать, что это очень серьезные обязательства, которые на себя берет школа, чтобы фонд насыщать. То есть, если мы говорим про гранты, то это проектная история, как рыбу дать, а если мы говорим про фонд — это уже удочка. Чем больше успешных выпускников, тем больше они насыщают фонд, а фонд живет на проценты.

— А есть какие-то подобные примеры у нас в регионе?

— На уровне вузов есть, в Демидовском университете. Сейчас, насколько знаю, Технический университет думает насчет создания эндаумент-фонда, но вузам с этим немножко попроще. Там и прикладных историй больше, там они могут и совместно коллаборации с бизнесом делать, и проекты реализовывать, гранты привлекать по линии министерств. И финансирование там, конечно, гораздо больше. Но при всем при этом, даже не в каждом вузе у нас есть свой фонд. Так что 33 школа — это звезды, я бы сказал, уникальный проект.

— 33-я школа считается элитной. Вряд ли по ее пути сможет пойти обычная школа.

— Я думаю, может. Необязательно реализовывать проекты сразу через эндаумент, потому что там есть определенные серьезные ограничения, но можно начать через реализацию различных небольших проектов, заявляться к нам на гранты. У нас есть гранты для физических лиц, 50 тыс. руб., на которых можно потренироваться и потом уже начать делать что-то более серьезное. Есть инициативное бюджетирование, сами дети могут выйти с инициативой и привлечь порядка 1 млн руб. средств регионального бюджета на школу. Когда я работал в Тутаевском районе главой, ребята в одной из школ нарисовали дизайн-проект современной школьной столовой, как городское кафе, такой лофт-формат, много зелени. А после получили финансирование и теперь в одной из школ Тутаева столовая, в которой хочется проводить время.

— Сколько, по вашим оценкам, людей в Ярославской области заняты в сфере НКО и насколько важна их вовлеченность в такую деятельность? Какой эффект это дает для региона?

— Потрясающий эффект. По нашим данным, около 100 тыс. человек, десятая часть практически от области вовлечена в работу некоммерческих организаций или являются получателями помощи и поддержки. НКО являются партнером государства. Есть направления, которые нам не получается оперативно закрыть, а они их закрывают, оказывая большую помощь. И волонтеры — это люди, которые по зову сердца занимаются, бесплатно. Наша задача просто им помочь. Михаил Яковлевич перед нами ставит амбициозные задачи, и мы будем ориентировать коллег на увеличение объемов привлеченного финансирования. Задача не останавливаться и еще дальше расти, привлекать больше грантов, создавать комфортную среду для развития новых НКО, выявляя активных людей и помогая им. На Гражданском форуме, который у нас пройдет в конце августа, будет площадка НКО. И многие из участников готовы стать наставниками для начинающих. У нас рабочие отношения с Минюстом, они готовы тоже помогать и консультировать. Хорошо выручает ресурсный центр Елены Исаевой, где бесплатно можно получить всю полезную информацию о деятельности некоммерческих организаций. Сотрудники департамента также на связи и ежедневно ведут прием. То есть в Ярославской области есть все для того, чтобы количество НКО и качество их проектов только росли. Приглашаю на Гражданский форум всех, кто заинтересовался данной темой.

Беседовал Антон Голицын