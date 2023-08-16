Тюменская фабрика O'Keich планирует запустить производство бисквитов в виде Чебурашки

Резидент индустриального парка «Боровский» (Тюменская область) — фабрика O'Keich планирует запустить производство бисквитов в индивидуальной упаковке в виде Чебурашки. Как рассказала генеральный директор фабрики Екатерина Истомина, данный продукт станет импортозамещающим аналогом Медвежонка Барни.

«Данный продукт только готовится к реализации. Ожидается, что вместо медвежонка будет известный персонаж мультфильма — Чебурашка. Для этого сейчас ведутся переговоры с Союзмультфильмом»,— уточнила госпожа Истомина.

Инвестиции в проект оцениваются в 300 млн руб. Будет создано более 40 рабочих мест. Срок окупаемости составляет семь лет. Запуск продукта запланирован на лето 2024 года.

Однако генеральный директор сообщила о сложностях при реализации проекта. «То, что происходит на рынке и с курсом, сильно тормозит нас, потому что оборудование частично русское, а частично китайское. Кроме того, курс постоянно меняется, что осложняет задачу покупки сложного оборудования, ведь это курс плюс инжиниринг»,— пояснила Екатерина Истомина.

Фабрика O'Keich была построена в Тюменской области в 2019 году. Она занимается производством снеков. В ее продуктовом портфеле около 100 наименований, в том числе чипсы, сухарики, кукурузные палочки, хлебцые. Помимо собственной марки компания производит и реализуется под иными брендами, среди которых свердловская сеть магазинов «ЖизньМарт».

Анастасия Реутова

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