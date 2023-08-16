Белгородский суд признал четырех полицейских виновными в избиении задержанного после отмены двух оправдательных приговоров

Свердловский райсуд Белгорода вынес приговор по уголовному делу четырех сотрудников регионального управления МВД Расима Трушкина, Александра Ткачева, Владислава Постаногова и Юрия Пантелеенко. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия с помощью спецсредств (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначили каждому условный срок лишения свободы с испытательным сроком в три года и запрет занимать должности в органах власти на три года. Судя по картотеке дел, приговор обжалован.

Это уже третий приговор полицейским. В 2019-м и 2021 годах Свердловский райсуд дважды признал их невиновными в превышении полномочий. По версии регионального управления Следственного комитета России, в середине 2017 года сотрудники отдела уголовного розыска Расим Трушкин, Александр Ткачев, Владислав Постаногов и Юрий Пантелеенко в одном из служебных кабинетов отделения полиции №2 по Белгороду избили Николая Манохина для получения признательных показаний в грабеже.

Подсудимые отрицали вину. По их словам, задержанный получил травму до попадания в отделение, а у фигурантов было алиби. Оба приговора были отменены, после чего дело вернулось в суд на третье рассмотрение, которое и закончилось обвинительным приговором.

Сергей Толмачев

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