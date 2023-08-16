Ректор аграрного университета лишился приставки «и. о.» после пяти лет работы в должности

Ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета Алексей Андреев избавился от приставки «и. о.», свидетельствует база данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения внесены 15 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ранее сообщил в интервью «Ъ-Прикамье» Алексей Андреев, его контакт рассчитан до 2028 года. «Единственное, сейчас есть четкое понимание, что я буду руководить университетом до 2028 года. Исходя из этого, можно строить долгосрочные планы, выстраивать стратегию развития вуза, а не только заниматься сиюминутными, тактическими задачами»,— сказал господин Андреев.

В мае 2023 года Алексей Андреев прошел аттестацию в Министерстве науки и высшего образования РФ. Процедура была необходима для избавления от приставки «и. о.».

Бывший федеральный инспектор по Пермскому краю Алексей Андреев был назначен исполняющим обязанности ректора ПГАТУ в 2018 году. В прошлом году учредитель вуза сменился с Минсельхоза РФ на Минобрнауки РФ.