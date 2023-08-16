Генпрокуратура признала нежелательной ассоциацию «За свободную Россию»

Генпрокуратура сообщила, что деятельность польской ассоциации «За свободную Россию», участники которой агитируют россиян вступать в ряды добровольческих батальонов вооруженных сил Украины, признана нежелательной на территории России. По версии ведомства, ассоциация «вмешивается во внутренние дела» страны и представляет угрозу ее конституционному строю и безопасности.

Генпрокуратура называет «идейными вдохновителями» организации Анастасию Сергееву и Марию Хармаст, которые «сбежали в Польшу и стали резидентами стран Евросоюза». Они якобы вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины и готовят «группы сопротивления». Также организация «реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях» против России, в том числе для дискредитации деятельности российских дипучреждений при организации выборов, утверждает ведомство.

«Ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой, при этом Сергеева и Хармаст причисляют себя к "репрессированному" гражданскому обществу. Вместе с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств»,— говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Ассоциация «За свободную Россию» была зарегистрирована в 2018 году в Варшаве. На ее сайте говорится, что это «сообщество единомышленников, поддерживающее трансформацию России в демократическую страну, уважающую права и свободы каждого человека, верховенство права, открытую для сотрудничества со странами Запада и уважающую своих соседей».

Лаура Кеффер