Путин поинтересовался сроками завершения реставрации консерватории в Петербурге

Президент России Владимир Путин поинтересовался у чиновников сроками завершения работ по реставрации консерватории Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Объект обсуждался в ходе совещания по вопросу развития строительной отрасли в Кремле, трансляцию которого 8 августа вел телеканал «Россия 24».

На встрече президент поинтересовался, когда будет закончена реставрация, получив от присутствующих ответ, что работы завершат в 2024 году.

«Точно закончите? Ну это просто уже... Я не буду дальше говорить, вы понимаете сами»,— ответил президент.

В 2022 году Комитет по охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга выдал разрешение на проведение работ по реконструкции и реставрации консерватории имени Римского-Корсакова. Генеральным подрядчиком стал АО «Политехстрой».

По проекту два внутренних двора учреждения переоборудуют в общественные пространства, над которыми появяться два купола из стекла и металла. Светопрозрачная конструкция призвана увеличить полезную площадь здания более чем на 600 кв. м.

«Ъ-СПб» писал, что первый концерт в обновленной петербургской консерватории состоится в 2024 году.