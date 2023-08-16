СМИ: вдову Градского ограбили во второй раз после смерти мужа

Дом Марины Коташенко-Градской, вдовы композитора Александра Градского, ограбили в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал «112», телеканал РЕН-ТВ и «Московский Комсомолец» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вдова Александра Градского Марина Коташенко (справа)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вдова Александра Градского Марина Коташенко (справа)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным «Комсомольской правды», дом Градских находится в элитном поселке Новоглаголево под Наро-Фоминском. Дом ограбили, когда вдовы не было дома, сообщил источник газеты в правоохранительных органах. По данным «Московского комсомольца», из дома вынесли стулья, столовые приборы, проектор и портрет матери композитора. Сумма ущерба не установлена.

В пресс-службе управления МВД Подмосковья подтвердили «Комсомольской правде», что в с заявлением об ограблении обратилась жительница поселка Новоглаголево. Личность женщины они не раскрыли.

Вдову Александра Градского ограбили в январе 2022 года. Неизвестные на Mercedes белого цвета врезались в ее Lexus, а когда женщина вышла, к ней подъехала Skoda серого цвета. Из машины вышли двое: они нанесли Марине несколько ударов по голове.

После нападения грабители вместе с вдовой на ее Lexus отправились в деревню Мишуткино (примыкает к Новоглаголево). Один из грабителей, угрожая женщине убийством ее детей, потребовал деньги. Женщина прибыла на участок вместе с грабителями. Они зашли в спальню, где под кроватью хранились 57 млн руб., $900 тыс. и €290 тыс. (по курсу на день ограбления — 104,1 млн руб.) Грабители погрузили деньги в сумки и скрылись.

Александр Градский умер от инсульта в ноябре 2021 года в Москве. Ему было 72 года.

Анастасия Ларина