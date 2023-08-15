Латвия объявила мобилизацию пограничных сил для укрепления границы с Белоруссией

Государственная пограничная служба (ГПС) Латвии объявила о срочной мобилизации пограничников для усиления охраны границы с Белоруссией, сообщила пресс-служба ведомства изданию Delfi.

В погранслужбе заявили, что решение связано с растущей угрозой на латвийско-белорусской границе. Утверждается, что за сутки служба зафиксировала 96 попыток незаконного пересечения границы Латвии со стороны Белоруссии. Кроме того, ГПС заявляет, что укрепление приграничных территорий необходимо, потому что белорусские силовики стали активно помогать незаконным мигрантам.

В рамках мобилизации пограничников отзывают из отпусков. Министр обороны Инара Мурниеце заявила, что распорядилась направить дополнительные силы к белорусской границе, чтобы помочь ГПС, передает Delfi.

С 11 августа Латвия ввела усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Решение принято на фоне «несоразмерно большого количества случаев незаконного пересечения» границы, сообщал кабмин страны. В 2023 году было пресечено 5799 незаконных переходов границы Латвии со стороны Белоруссии, 292 человека были допущены в страну по гуманитарным соображениям. Усиленный режим охраны границы также ввела Польша. К срочным мерам по укреплению границы с Белоруссией также прибегла Литва.

Подробнее — в материале «Соседи закрываются от Белоруссии».

Эрдни Кагалтынов