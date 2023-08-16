Балтика постепенно оживляет контейнерооборот

В июле российские порты на Балтийском море увеличили перевалку контейнеров по сравнению с показателем за июль прошлого года на 97%, по сравнению с данными за предыдущий месяц – на 5%. Эксперты объясняют такой существенный рост низкими прошлогодними показателями, связанными с уходом из России международных контейнерных линий. Объем перевалки контейнеров за семь месяцев этого года составил 626,6 тыс. TEU – на 24% меньше, чем в январе — июле прошлого года, и в 2,4–2,5 раза меньше, чем за семь месяцев «доковидного» 2019-го (1,56 млн TEU) и «досанкционного» 2021-го (1,48 млн TEU).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Большой порт Санкт-Петербург за семь месяцев снизил перевалку контейнеров по сравнению с показателем за январь — июль прошлого года на 24%, с 717 до 544 тыс. TEU

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Большой порт Санкт-Петербург за семь месяцев снизил перевалку контейнеров по сравнению с показателем за январь — июль прошлого года на 24%, с 717 до 544 тыс. TEU

Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Контейнерооборот российских портов Балтийского бассейна в июле 2023 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 97%, с 51,9 до 102 тыс. TEU, следует из данных АО «Морцентр-ТЭК». Наибольший вклад в итоговый результат внесли стивидорные компании Большого порта Санкт-Петербург, увеличившие перевалку контейнеров на 79%, до 85,12 тыс. TEU. При значительно меньших абсолютных показателях (16,9 тыс. TEU) перевалка контейнеров в порту Калининград выросла год к году в пять раз. В январе — июле «доковидного» 2019 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна составлял 1,56 млн TEU, за семь месяцев 2021 года, предшествующего введению санкций,— 1,48 млн TEU.

Аналитики транспортного информационного портала Infranews объясняют значительный рост низкой базой 2022 года, когда произошло обвальное сокращение перевалки контейнеров. Оно было связано с уходом с российского рынка большинства международных линий и вывода их контейнерных парков, а также с переориентацией контейнерных потоков с Запада на Восток

Ежемесячная перевалка контейнеров четвертый месяц подряд держится на уровне, близком к 100 тыс. TEU,— чуть больше (в апреле, мае и июле) или немного меньше (в июне), однако по-прежнему почти в два раза ниже показателей за месяц в январе и феврале 2022 года (около 200 тыс. TEU), до введения международных санкций и ухода международных операторов.

Тем не менее порты сокращают темпы спада перевалки контейнеров: в январе — июле порты Балтийского бассейна уменьшили контейнерооборот год к году на 24%, до 626,56 тыс. TEU. В том числе перевалка контейнеров на импорт сократилась на 27%, до 259,44 тыс. TEU, на экспорт — на 46%, до 242,46 тыс. TEU, каботажные контейнероперевозки выросли в 35 раз, с 3,54 до 124,66 тыс. TEU. Большой порт Санкт-Петербург за семь месяцев снизил перевалку контейнеров по сравнению с показателем за январь — июль прошлого года на 24%, с 717 до 544 тыс. TEU.

По данным Ассоциации морских торговых портов России, общий грузооборот портов Балтийского бассейна в январе — июле 2023 года вырос год к году на 3,8%, до 149 млн тонн. Грузооборот портов составил: Усть-Луга — 70,2 млн тонн (+1,6%), Приморск — 38,6 млн тонн (+9,5%), Большой порт Санкт-Петербург — 26,4 млн тонн (+9,3%), Высоцк — 7,8 млн тонн (–16,3%).

Для Калининграда сейчас контейнерные перевозки в условиях фактической блокады сухопутного сообщения становятся все более приоритетными, плюс появились новые суда на линии, и все это дало возможность увеличить объемы, считает генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Что касается Большого порта Санкт-Петербурга, то в целом мы видим сильный восстановительный рост. Пока это в значительной степени эффект низкой базы 2022 года. Постепенно динамика будет замедляться, по мере того как этот эффект будет проходить, но объемы будут выше, чем в 2022 году. Уровень 2021 года мы, очевидно, не догоним, но в следующем году потенциал для этого, несомненно, есть»,— говорит эксперт.

Вячеслав Калашников