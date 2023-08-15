На Глухарской улице в Петербурге построят две новые школы

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешения на строительство двух школ в Приморском районе, сообщается в Telegram-канале организации.

Одна из школ рассчитана на 825 учеников или 33 класса. Площадь здания – 19,8 тыс. кв. м. Проект строительства предусматривает два бассейна и два спортивных зала, а также библиотеку, студию хореографии и драмкружок. На пришкольном участке расположится стадион, спортивные и игровые площадки.

Другая школа сможет принять 44 класса или 1100 ученика. Здание площадью 23,5 тыс. кв. м оснастят двумя бассейнами, тремя спортзалами, актовым залом с эстрадой и библиотечно-информационным центром. После окончания строительства застройщик передаст обе школы городу на безвозмездной основе.

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