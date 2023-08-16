От коммунизма до сепаратизма

В Смоленской области разгорается скандал вокруг сепаратистских высказываний находящегося в Польше депутата облдумы Владислава Живицы. В воскресенье он провел в Варшаве пресс-конференцию, на которой заявил о создании движения за «независимость» региона. В КПРФ, от которой был избран депутат, сомневаются, что их бывший товарищ «осознает последствия своих действий». Господина Живицу исключили из партии еще два года назад, но формально он до сих пор состоит в ее фракции. Впрочем, мандата он вскоре в любом случае лишится, так как в сентябре пройдут выборы нового созыва облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Живица

Фото: с личной страницы Владислава Живицы в vk.com Владислав Живица

Фото: с личной страницы Владислава Живицы в vk.com

Председатель Смоленской облдумы и глава регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов 14 августа обратился в областную прокуратуру с просьбой изучить высказывания Владислава Живицы на предмет соответствия российскому законодательству. «На мой взгляд, они носят экстремистский характер»,— сообщил господин Ляхов.

Днем ранее господин Живица провел пресс-конференцию в Белорусском доме в Варшаве, на которой заявил о создании политической организации, выступающей за независимость Смоленской области. Бравируя «корочкой» депутата облдумы, он обозначил курс на «культурную децентрализацию Смоленской области» и воссоздание «свободной от Москвы смоленской государственности на территории Великого Литовского княжества и Речи Посполитой».

В числе других явно экстремистских идей депутатом были заявлены «гуманитарный коридор для смолян», готовых воевать на стороне Украины в составе так называемого полка имени Калиновского (добровольческий батальон украинской теробороны, сформированный в 2022 году преимущественно из белорусов и подчиненный ВСУ), и создание отдельного воинского подразделения. В завершение господин Живица призвал к жестким миграционным мерам: по его словам, «лица, не имеющие смоленских корней» после создания «Смоленской республики» должны рассматриваться как «непрошеные гости», которым придется покинуть Смоленщину или «пройти в ней натурализацию». В пресс-конференции также участвовал экс-редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Ян Рудик, который заявил, что «Смоленск — это белорусская земля и вместе с деоккупацией Белоруссии нужно требовать деоккупации Смоленска».

Публичной реакции правоохранительных органов РФ на эти заявления пока не последовало.

Владислав Живица избрался в Смоленскую облдуму в 2018 году по списку КПРФ, но вскоре разругался с товарищами по партии. Как ранее сообщал “Ъ”, он обвинил первого секретаря обкома, вице-спикера облдумы Валерия Кузнецова в поборах: якобы тот заставлял отдавать половину депутатского жалованья на нужды партии. После этого господина Живицу исключили из КПРФ за «клевету и серьезный ущерб», но выгнать его из фракции или лишить мандата коммунисты по закону не могли.

«К сожалению, явное несовершенство российских законов не позволяет лишить звания народного избранника, не совершившего, согласно суду, преступление, но находящегося в шаге от него»,— написал в воскресенье господин Кузнецов на сайте обкома. Он добавил, что мандат депутата Владислав Живица получил «волею случая», а к побегу в Польшу готовился заранее, лепя из себя «защитника католичества на Смоленщине». Коммунист, видимо, имел в виду письмо господина Живицы папе римскому с просьбой способствовать восстановлению храма Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии и заявления депутата о необходимости передать разрушающийся Смоленский католический костел в управление Польше.

«Сомневаюсь, что Живица в полной мере осознает последствия своих действий, ведь его заявления были сделаны не человеком, которого хватил солнечный удар, а депутатом Смоленской областной думы, которым, к счастью, меньше чем через месяц он не будет,— заявил “Ъ” член фракции КПРФ Андрей Митрофаненков.— Реакция спикера заксобрания, который потребовал от правоохранительных органов дать правовую оценку заявлениям Живицы, красноречиво говорит о том, что ничего хорошего беглеца в России не ждет».

«После исключения из коммунистов Живица занял провластную позицию, поддерживал экс-губернатора Алексея Островского (члена ЛДПР.— “Ъ”) и фактически перестал быть оппозиционным политиком. Тем неожиданнее его бегство в Польшу и превращение в радикала»,— поделился с “Ъ” еще один депутат облдумы от КПРФ Андрей Шапошников.

Александр Асадчий, Смоленск; Андрей Прах