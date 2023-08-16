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Резиденты ОЭЗ растут над собой

В первом полугодии компании особой экономической зоны инвестировали в проекты 7,45 млрд рублей

В январе — июне 2023 года объем инвестиций резидентов петербургской особой экономической зоны (ОЭЗ) в свои проекты составил 7,45 млрд рублей. Годом ранее показатель был равен 5 млрд. Выручка увеличилась на 3%, до 40 млрд рублей. Объем налоговых поступлений снизился почти в два раза: с 7,5 млрд за первое полугодие 2022 года до 4,3 млрд за шесть месяцев этого года. Аналитики связывают и рост выручки, и снижение отчислений с локальными процессами резидентов, а не с общеэкономическими тенденциями.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

4,5 млрд рублей в общем объеме инвестиций за шесть месяцев года было вложено компаниями за второй квартал 2023 года, что на 71% больше по сравнению с объемом инвестиций за тот же период прошлого года. Совокупная выручка резидентов во втором квартале выросла на 30% и составила 20,6 млрд рублей против 15,8 млрд годом ранее.

Лидерами по объему инвестиций на территории ОЭЗ в январе — июне стали фармацевтические компании АО «Биокад» и АО «Фармасинтез-Норд». Замыкает тройку лидеров дочерняя компания ПАО «Россети» — АО «НИЦ ЕЭС».

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский обращает внимание, что при пусть и небольшом росте выручки резидентов ОЭЗ их налоговые отчисления формально должны также увеличиваться. «Снижение почти вдвое, возможно, объясняется тем, что традиционно первый квартал на фоне текущих геополитических проблем и под влиянием санкций может быть менее успешным для деятельности компаний, чей бизнес не может быть полностью толерантен к проблемам мировой экономики,— рассуждает господин Жарский.— Соответственно, вполне вероятно, что налоговые отчисления по итогам второго квартала и всего года продемонстрируют рост».

Сокращение отчислений в бюджет может быть также связано с тем, что компании за счет прироста новых инвестиций и проектов еще не успели выйти на полную мощность, поэтому и не демонстрируют успехов, добавляет эксперт Veta: «Финансово стабильные компании являются основой притока налоговых отчислений, но за счет специфики их бизнеса они не могут сейчас уверенно расти. Если учесть, что пионеры ОЭЗ — это фармотрасль, то это более чем логично».

В самой ОЭЗ «Санкт-Петербург» объясняют снижение налоговых поступлений тем, что один из якорных резидентов в прошлом году закрывал контракты по поставкам вакцины за предыдущие периоды, в связи с чем в компании скорректировались показатели по налогу на прибыль. «С начала этого года ОЭЗ работает в штатном режиме и показывает плановый рост по всем основным показателям деятельности: инвестициям, объему выручки»,— прокомментировали в ОЭЗ.

Михаил Бурмистров, генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика», полагает, что рост выручки и инвестиций — локальная история резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург», а не показатель каких-то общих экономических тенденций. Основными вызовами для отраслей, представленных на территории ОЭЗ, остаются поставки зарубежного оборудования в условиях ослабления рубля и острый кадровый дефицит. «Санкт-Петербург и Ленинградская область сегодня являются одними из тех регионов, где наблюдается наиболее острая ситуация на рынке труда. Многие крупнейшие компании сейчас рассматривают самые различные варианты решения проблемы с персоналом, вплоть до экзотических»,— отмечает господин Бурмистров.

В настоящее время на территории особой экономической зоны в Санкт-Петербурге зарегистрирована 71 компания-резидент. Объем заявленных инвестиций в проекты — около 177,3 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках: «Нойдорф» (18,9 га в поселке Стрельна Петродворцового района) и «Новоорловская» (163,3 га в Приморском районе). Режим ОЭЗ технико-внедренческого типа действует до 2054 года.

Александра Тен

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