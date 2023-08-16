Какое дело браком не назовут

Верховный суд РФ (ВС) решит, может ли автодилер переложить на дистрибутора, поставившего машину, всю ответственность перед покупателем за производственный брак. Помимо стоимости автомобиля дилер хочет компенсировать штраф за нарушение закона о защите прав потребителей и компенсацию морального вреда. Подобные конфликты нередки, но обычно решаются во внесудебном порядке. Юристы сомневаются, что ВС позволит дилеру возместить все расходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВС определит границы ответственности дистрибутора и дилера автомобилей при продаже потребителю некачественного товара. В феврале 2012 года АО «Чери автомобили рус» (дистрибутор, поставщик) заключило дилерское соглашение с ООО «Центр оформления дорожных происшествий "Радар"». По нему «Радар» назначался дилером, получая право продавать и обслуживать определенные модели машин, включая их гарантийный и постгарантийный ремонт. Речь шла об автомобилях Chery, произведенных Chery Automobile Co (КНР) или уполномоченными им предприятиями на территории РФ.

Спор возник по поводу одного из поставленных автомобилей. Равиль Ибрагимов, купивший у «Радара» машину в октябре 2018 года, пожаловался на «многочисленные неустранимые недостатки лакокрасочного покрытия производственного характера» и потребовал вернуть деньги. Дилер проигнорировал претензию, а покупатель подал иск.

Центральный райсуд Тюмени в октябре 2020 года взыскал с «Радара» 1,33 млн руб. убытков. Суд признал, что наличие «существенных недостатков в технически сложном» товаре служит основанием для расторжения договора и взыскания стоимости автомобиля. Кроме того, господину Ибрагимову присудили 5 тыс. руб. компенсации морального вреда, так как продажа товара ненадлежащего качества «причинила ему нравственные страдания». Поскольку дилер не удовлетворил претензии гражданина добровольно, с компании взыскали еще и штраф — по 333,46 тыс. руб. в пользу самого покупателя и в пользу организации по защите прав потребителей «Блок-пост», действовавшей в его интересах.

После выплаты денег «Радар» потребовал от «Чери» возместить убытки на общую сумму 2 млн руб., ссылаясь на то, что за товар с заводским браком должен отвечать поставщик. Получив отказ, дилер обратился в суд и выиграл дело. Арбитражные суды трех инстанций взыскали с «Чери» 2 млн руб., отметив, что «существенные производственные недостатки» автомобиля возникли до передачи его дилеру, который из-за поставки некачественного товара был вынужден выплатить компенсацию потребителю. По условиям договора дистрибутор обязался возмещать дилеру расходы по гарантийному ремонту, по мнению судов, эти условия применимы и к компенсации расходов дилера при возврате автомобиля с недостатками.

«Чери» пожаловался в ВС, полагая, что суды неправильно трактовали обязательства по договору, а ответственность за некачественный товар несет не он, а производитель. Также дистрибутор не согласился, что должен возместить дилеру штраф, поскольку он накладывается на лицо, которое «добровольно не выполнило требование потребителя», но гражданин к нему не обращался. Помимо прочего, заявитель сослался на ст. 475 Гражданского кодекса РФ (ГК), которая позволяет покупателю в случае существенного нарушения продавцом требований к качеству товара отказаться от него и потребовать вернуть деньги или заменить товар, но «возмещение дополнительных издержек не предусмотрено». Дело передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 27 сентября.

Управляющий партнер «Аверта Групп» Алексей Шаров отмечает, что споры автодилеров и дистрибуторов в практике нередки, но не всегда переходят в судебную плоскость. Дело в том, поясняет юрист, что дилерский договор «напрямую не урегулирован в ГК, его содержание определяют стороны», поэтому, если какое-то условие не внесли или описали неточно, «возникают конфликты». Руководителя Saunin Law Practice Андрея Саунина удивляет, что «дилер в нынешней реальности довел дело до суда, как правило, они стараются находить компромисс с поставщиком», теперь же есть «большие сомнения в их дальнейшем конструктивном сотрудничестве».

Юрист юрфирмы «Генезис» Надежда Полищук говорит, что с правовой точки зрения поставщик приравнивается к продавцу, поэтому обязательства продавца распространяются и на поставщика (дистрибутора). «Поставщик, очевидно, отвечает за качество автомобиля, но не за любые расходы автодилера»,— уточняет партнер коллегии адвокатов «Смоленка, 33» Елена Менде, полагая, что ВС как минимум ограничит право дилера «перевесить на дистрибутора» расходы, связанные с несвоевременным удовлетворением требований потребителя.

По словам Алексея Шарова, решая вопрос о распределении ответственности, надо учитывать поведение обеих сторон. Во-первых, дилер должен быть проверить состояние машины при приемке и сразу высказать претензии поставщику. С другой стороны, продолжает юрист, надо смотреть, как вел себя дистрибутор, участвующий третьим лицом в судебном споре с потребителем: «Если он не признавал наличие дефектов, возражал против требований гражданина и поддерживал дилера, то попытка исключить финансовые санкции для себя выглядит недобросовестной».

Дилер же при получении обоснованных претензий от потребителя должен удовлетворить их, а потом уже перенаправить требования к поставщику, указывает Андрей Саунин. «Таким образом, действуя добросовестно, "Радар" должен был вернуть потребителю деньги, не доводя дело до суда»,— подчеркивает Елена Менде. По мнению господина Саунина, отказ дилера от добровольной выплаты перекладывает на него «все бремя негативных последствий».

Дело вокруг «Чери» появилось до начала военных действий, из-за которых РФ покинуло большинство автоконцернов (исключая, впрочем, китайские). В результате проблема ответственности только усугубилась. При отсутствии представительства завода в РФ, уточняет господин Шаров, потребитель лишен возможности предъявить претензии производителю, но остается право обратиться за возмещением к продавцу. Господин Саунин уточняет, что дистрибутор тоже может возместить убытки: «Если автомобиль ввезен по параллельному импорту, дистрибутор обращается к компании, у которой он сам приобрел машину, и далее по цепочке».

Екатерина Волкова, Анна Занина