Закупка не укладывалась в сроки

В Кировском райсуде Уфы, где прошло заседание по уголовному делу в отношении экс-директора ГКУ «Хозяйственное управление» Алексея Аглисламова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при закупке пиксельных елок и новогодних украшений на сумму около 115 млн руб., прокурор зачитал показания свидетелей. Из них следовало, что решение о заключении госконтракта с «Клирлайт Рус» было принято из-за цейтнота перед Новым годом. Следующее заседание суда назначено на 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

В Кировском райсуде Уфы прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении 42-летнего бывшего директора ГКУ «Хозяйственное управление» (входит в структуру управления делами главы Башкирии) Алексея Аглисламова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, совершенном с причинениями тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», господин Аглисламов, по версии следствия, в ноябре 2019 года без проведения конкурса заключил госконтракт на изготовление пиксельных елок с ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на сумму около 115 млн руб. Елки были установлены в девяти городах республики, включая Уфу.

В 2020 году экс-координатор уфимского штаба Алексея Навального (штабы признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилия Чанышева (внесена в список террористов и экстремистов) направила в УФАС обращение с требованием проверить законность сделки. Проверка выявила, что контракт заключался с нарушением закона, а елки поставлялись в Башкирию по цене, превышающей цену производителя. В том же году УФАС обязало «Клирлайт Рус» вернуть 115 млн руб. в федеральный бюджет. Поставщик и «Хозяйственное управление» обращались в суд с просьбой признать решение и предписание антимонопольного ведомства незаконными, но сделать этого не удалось в трех инстанциях.

Алексей Аглисламов уволился из «Хозяйственного управления» в декабре прошлого года по собственному желанию. Вину он не признает.

На прошедшем вчера заседании суда старший помощник прокурора Кировского района Артур Алимов зачитал показания свидетелей. От бывшего сотрудника ГКУ стало известно, что господин Аглисламов решил заключить госконтракт с «Клирлайт Рус», поскольку проведение электронного аукциона могло занять до двух месяцев, а времени до Нового года «оставалось мало» и тем самым могли быть сорваны сроки поставки и установки елок на площадках городов республики. При этом свидетель не смог ответить на вопрос, почему деньги не могли быть выделены раньше октября 2019 года.

Отвечая на вопрос следователя, почему спорный контракт не был заключен напрямую с изготовителями пиксельных елок, он пояснил, что те требуют 100% предоплату и предпочитают не работать с госучреждениями.

Во время зачитывания показаний бывшей сотрудницы минЖКХ Башкирии стало известно, что с предложением выделить 130 млн руб. на покупку «современных новогодних пиксельных елей» выступал еще глава ведомства Борис Беляев, который направлял в 2019 году соответствующее письмо и.о. руководителя республики Радию Хабирову. Далее минЖКХ разослало варианты оформления елок в администрации городов с просьбой определиться с концепцией.

«Скорее всего, от «Клирлайт Рус» поступило предложение рассмотреть их продукцию при подготовке к празднованию Нового года. Указанное предложение могло поступить по их инициативе, то есть без направления запроса от минЖКХ РБ»,– сообщила сотрудница.

Как пояснял на допросе сотрудник уфимского МУП «Горзеленхоз», в 2020-2021 годах специалистами предприятия была осмотрена одна из полученных пиксельных елок. «В ходе осмотра было установлено, что элементы металлического каркаса не соответствуют технической документации. Также было выявлено, что новогодние шары, колокола в количестве 27 штук имеют сколы, трещины и не пригодны для дальнейшего использования. Также светодиодные гирлянды в количестве девяти штук находятся в неисправном состоянии»,– отметил он.

Следующее судебное заседание назначено на 4 сентября.

Венера Хисамова