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Коммерсантъ FM
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Производитель Superjet завершил переименование из «Иркута» в «Яковлева»

Компания ПАО «Яковлев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха»), производитель самолетов Superjet (SSJ) и МС-21, завершила корпоративные процедуры по переименованию из «Иркута», сообщила пресс-служба ОАК.

Уточняется, что новое название было внесено в обновленный устав компании и Единый государственный реестр юридических лиц. Пресс-служба отмечает, что в скором времени название «Яковлев» интегрируют во все официальные атрибуты компании, в том числе сайт, адреса электронной почты и рекламные материалы.

26 июля «Иркут» объявил о переименовании в честь советского авиаконструктора Александра Яковлева.

Эрдни Кагалтынов

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