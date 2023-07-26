Производитель Superjet и МС-21 переименовался из «Иркута» в «Яковлева»

Корпорация «Иркут», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха», объявила о своем переименовании. Производитель Superjet (SSJ) и МС-21 представил новый бренд — «Яковлев». Корпоративные процедуры по переименованию завершатся в августе 2023 года.

«Решение принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы»,— говорится в пресс-релизе «Ростеха». Опытно-конструкторское бюро Яковлева с 2004 года входит в корпорацию «Иркут», теперь же вся компания будет носить имя Александра Яковлева.

Александр Яковлев — советский авиаконструктор. Генеральный конструктор ОКБ им. Яковлева (1956–1984).

«Сегодня программы МС-21 и SSJ New, можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике — с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем»,— заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Самолет Sukhoi Superjet Jet (SSJ New) будет переименован в Superjet-100 (SJ-100).

Sukhoi Superjet 100 — узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3,05 тыс. или 4,6 тыс. км.

В середине апреля Росавиация одобрила «Иркуту» главное изменение типовой конструкции SSJ 100, повысив общий назначенный ресурс самолета до 15 тыс. полетов и 25 тыс. летных часов в пределах назначенного срока службы.

Подробнее — в публикации «Ъ» «“Суперджет” пошел в налет».

Мария Федотова