В Генштабе заявили о планах США развернуть в АТР сеть альянсов

Начальник Главного управления (ранее — Главное разведывательное управление) Генштаба ВС России Игорь Костюков заявил, что США собираются создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сеть альянсов для противодействия России и Китаю. Кроме того, по его словам, Пентагон готовится в 2028 году развернуть в АТР две «многосферные бригады». Эти бригады будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности, сказал господин Костюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Костюков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Игорь Костюков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Опасаясь крепнущих стратегических российско-китайских связей, Вашингтон приступил к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина. Для противодействия тандему России и Китая администрация США намеревается переформатировать АСЕАНоцентричную систему безопасности в сеть подконтрольных Белому дому военно-политических альянсов»,— сказал он на XI Московской конференции по международной безопасности (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Костюкова, «многосферные бригады», которые Пентагон планирует развернуть в регионе, «будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5,5 тыс. км, и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk c дальностью пуска 2,4 тыс. км» (цитата по ТАСС).

По мнению Игоря Костюкова, в качестве возможного места размещения высокоточного оружия большой дальности рассматривается японский остров Ио. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ добавил, что особое значение США придают совместному с Японией и Южной Кореей строительству регионального сегмента глобальной системы противоракетной обороны.