«Киевская площадь» разомнется в «Депо»

ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева готовится открыть в спорткомплексе «Олимпийский» после завершения реконструкции центр «Депо фитнес». На рынке не исключают, что бизнесмены могут создать под этим брендом целую сеть. Рынок фитнес-услуг демонстрирует позитивную динамику: его оборот в Москве в этом году может вырасти на 11%, а число занимающихся — на 150 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Подконтрольное структурам ГК «Киевская площадь» АО «Спорткомплекс "Олимпийский"» зарегистрировало десять доменных имен, созвучных с «Депо фитнес», следует из данных СПАРК. Источник “Ъ” на рынке фитнес-услуг говорит, что под этим брендом группа планирует развитие сети, но подробностей проекта не знает. Он добавляет, что компания также провела переговоры со значимыми управляющими компаниями. Гендиректор сети World Class Николай Прянишников говорит, что его компания обсуждала с «Киевской площадью» открытие клуба в «Олимпийском» и пока переговоры не завершены. В самой группе на вопросы “Ъ” не ответили.

ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева — один из крупных собственников коммерческой недвижимости, по версии Forbes. Ключевые объекты компании в Москве — гостиница «Украина», торгцентр «Европейский», рынки «Фуд Сити» и «Садовод». Построенный в 1980 году в центре Москвы «Олимпийский» (213 тыс. кв. м) перешел под контроль ГК в 2017 году. В 2019 году «Олимпийский» закрылся на реконструкцию, его открытие запланировано на 2025 год.

Под брендом «Депо» «Киевская площадь» развивает три фуд-молла в Москве — на Лесной и Новорязанской улицах, в торгцентре «Европейский». Однако, как обнаружил “Ъ”, похожее название — «Фитнес Депо» — у корпоративного проекта ОАО РЖД. Он включает в себя два фитнес-клуба, расположенных по адресам госкомпании на Каланчевской и Новой Басманной улицах. В ОАО РЖД пояснили “Ъ”, что компания не имеет отношения к возможному проекту «Киевской площади».

Запуск крупной мультиформатной сети фитнес-клубов — затратный проект. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева поясняет, что открытие одного объекта площадью 2–2,5 тыс. кв. м обходится в среднем в 300–350 млн руб., а затраты на создание сети из 50 объектов могут составить 15–17,5 млрд руб. Но развитие собственного бренда — только один из рассматриваемых «Киевской площадью» вариантов, отмечает собеседник “Ъ” на фитнес-рынке. Второй сценарий — сотрудничество с профессиональной управляющей компанией (УК), отмечает он.

Ольга Киселева говорит, что отношения собственников, брендов и УК выстраиваются по-разному. «Управляющие могут выплачивать владельцу процент от объема валовой прибыли, выручки, заключать договор аренды»,— перечисляет она. Руководитель FitnessData Максим Боровиков считает, что для операторов предпочтительный вариант — получение доли от оборота. Николай Прянишников уверен, что для управления фитнес-клубом нужны специфические отраслевые компетенции и сдавать площади в аренду клубу под уже известный бренд гораздо проще.

Рынок фитнес-услуг сейчас демонстрирует рост. Согласно прогнозам FitnessData, его оборот в этом году увеличится на 10–15%, до 197–205 млрд руб. «Спрос на рекордном уровне: обычно летом посещаемость и доходы снижаются на 25–30% к весенне-осенним показателям, но сейчас — только на 10%»,— говорит господин Боровиков. Рынок Москвы — крупнейший в стране. Его оборот, по данным FitnessData, в прошлом году составил 69,5 млрд руб., а в этом — может вырасти еще на 11%. Аналитики подсчитали, что в Москве фитнес-клубы раз в неделю и более посещают 1,8 млн человек, или около 14% населения города. Ольга Киселева рассчитывает, что в этом году клиентская база сетей увеличится не менее чем на 150 тыс. человек, а уровень проникновения вырастет до 14,5%. По словам Максима Боровикова, обеспеченность спортклубами в Москве составляет 169 кв. м на 1 тыс. жителей, это меньше, чем во многих городах-миллионниках.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев, Дарья Андрианова, Наталья Скорлыгина