В Петербурге открылся магазин одежды турецкого бренда OXXO

В петербургском ТРЦ «Галерея» начал работу магазин турецкого бренда OXXO, сообщает «РБК Петербург». Торговая точка расположилась на втором этаже центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ТРЦ «Галерея» / скриншот Фото: Telegram-канал ТРЦ «Галерея» / скриншот

OXXO — бренд женской одежды, основанный в Стамбуле в 1993 году. Сеть насчитывает более 50 магазинов в Турции, Германии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливане, Иордании и Азербайджане. В июне 2023 года компания вышла на российский рынок, открыв свой первый магазин в Москве.

В конце июня в Петербурге появился другой турецкий бренд одежды — магазин марки Loft открылся в ТРК «Лето» на Пулковском шоссе. Эксперты отмечают, что компании из Турции все активнее заполняют российский рынок, так, 44% открытий в российских ТРЦ пришлись на турецкие бренды. По данным Nikoliers, за первое полугодие 2023 года российский рынок пополнился 16 новыми брендами, 43,7% которых из Турции, 31,2% из Ливана, 12,5% из Белоруссии и по 6,3% — из Эстонии и Австралии. Большая часть (75%) новых ретейлеров торгуют одеждой и обувью: это марки LTB, Beymen Club, Loft, Mudo, NetWork, AC&Co, BonBon Lingerie и др.

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