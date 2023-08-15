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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 15 августа

Запоминающиеся кадры вторника

Снегопад в Боливии, пожар в Колумбии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Эль-Альто, Боливия. Женщина переходит пешеходный мост после cнегопада

Эль-Альто, Боливия. Женщина переходит пешеходный мост после cнегопада

Фото: Reuters / Claudia Morales

Кабул, Афганистан. Талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено) отмечают вторую годовщину захвата власти в стране

Кабул, Афганистан. Талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено) отмечают вторую годовщину захвата власти в стране

Фото: Siddiqullah Alizai / AP

Москва, Россия. Видеообращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям конференции по международной безопасности

Москва, Россия. Видеообращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям конференции по международной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Боготы, Колумбия. Пожарный в лесу после тушения огня

Боготы, Колумбия. Пожарный в лесу после тушения огня

Фото: Fernando Vergara / AP

Буэнос-Айрес, Аргентина. Пешеходы возле центральной площади Мая через день после первичных выборов

Буэнос-Айрес, Аргентина. Пешеходы возле центральной площади Мая через день после первичных выборов

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

Мадрид, Испания. Болельщики чемпионата мира по футболу среди женщин

Мадрид, Испания. Болельщики чемпионата мира по футболу среди женщин

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Порт-о-Пренс, Гаити. Протестующие на улицах после применения полицией слезоточивого газа

Порт-о-Пренс, Гаити. Протестующие на улицах после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Odelyn Joseph / AP

Перрос-Гирек, Франция. Празднование Успения Пресвятой Богородицы

Перрос-Гирек, Франция. Празднование Успения Пресвятой Богородицы

Фото: Reuters / Benoit Tessier

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Эль-Альто, Боливия. Женщина переходит пешеходный мост после cнегопада

Фото: Reuters / Claudia Morales

Кабул, Афганистан. Талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено) отмечают вторую годовщину захвата власти в стране

Фото: Siddiqullah Alizai / AP

Москва, Россия. Видеообращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям конференции по международной безопасности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Боготы, Колумбия. Пожарный в лесу после тушения огня

Фото: Fernando Vergara / AP

Буэнос-Айрес, Аргентина. Пешеходы возле центральной площади Мая через день после первичных выборов

Фото: Reuters / Agustin Marcarian

Мадрид, Испания. Болельщики чемпионата мира по футболу среди женщин

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

Порт-о-Пренс, Гаити. Протестующие на улицах после применения полицией слезоточивого газа

Фото: Odelyn Joseph / AP

Перрос-Гирек, Франция. Празднование Успения Пресвятой Богородицы

Фото: Reuters / Benoit Tessier

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