Фото дня: 15 августа

Снегопад в Боливии, пожар в Колумбии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эль-Альто, Боливия. Женщина переходит пешеходный мост после cнегопада Фото: Reuters / Claudia Morales Кабул, Афганистан. Талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено) отмечают вторую годовщину захвата власти в стране Фото: Siddiqullah Alizai / AP Москва, Россия. Видеообращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям конференции по международной безопасности Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Боготы, Колумбия. Пожарный в лесу после тушения огня Фото: Fernando Vergara / AP Буэнос-Айрес, Аргентина. Пешеходы возле центральной площади Мая через день после первичных выборов Фото: Reuters / Agustin Marcarian Мадрид, Испания. Болельщики чемпионата мира по футболу среди женщин Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Порт-о-Пренс, Гаити. Протестующие на улицах после применения полицией слезоточивого газа Фото: Odelyn Joseph / AP Перрос-Гирек, Франция. Празднование Успения Пресвятой Богородицы Фото: Reuters / Benoit Tessier Следующая фотография 1 / 8 Эль-Альто, Боливия. Женщина переходит пешеходный мост после cнегопада Фото: Reuters / Claudia Morales Кабул, Афганистан. Талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено) отмечают вторую годовщину захвата власти в стране Фото: Siddiqullah Alizai / AP Москва, Россия. Видеообращение президента России Владимира Путина к участникам и гостям конференции по международной безопасности Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Боготы, Колумбия. Пожарный в лесу после тушения огня Фото: Fernando Vergara / AP Буэнос-Айрес, Аргентина. Пешеходы возле центральной площади Мая через день после первичных выборов Фото: Reuters / Agustin Marcarian Мадрид, Испания. Болельщики чемпионата мира по футболу среди женщин Фото: Reuters / Violeta Santos Moura Порт-о-Пренс, Гаити. Протестующие на улицах после применения полицией слезоточивого газа Фото: Odelyn Joseph / AP Перрос-Гирек, Франция. Празднование Успения Пресвятой Богородицы Фото: Reuters / Benoit Tessier