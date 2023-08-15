Выручка онлайн-кинотеатра Start в первом полугодии составила 3 млрд руб.

Видеосервис Start в первом полугодии увеличил выручку от пользовательских платежей на 101%, до 3 млрд руб., сообщили «Ъ» в компании. Там уточнили, что за этот период онлайн-кинотеатр занял второе место по размеру выручки от дистрибуции контента с ростом 120% год к году.

Основным драйвером роста для платформы остается создание оригинального контента. Так, по итогам первого полугодия Start выпустил 19 проектов: лидеры проката среди них — «Чебурашка», «Поехавшая», сериалы «Жить Жизнь» и четвертый сезон «Содержанок». Доля зарубежного контента в библиотеке кинотеатра остается пока неизменной — 52%.

В первом полугодии россияне стали активнее пользоваться легальными видеосервисами и платить за них. Так, сразу у восьми онлайн-кинотеатров число абонентов, оплачивающих услуги, превысило 1 млн, подсчитывали в Telecom Daily. У Start, по данным агентства, количество пользователей за период составило 1,7 млн, из них 65% пользуются платной подпиской.

Юлия Юрасова